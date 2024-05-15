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Во всех регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии

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Во всех регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей.
Во всех регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня, 15 мая, с 19:25 до 22:00 Укрэнерго ввело контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины», — говорится в Telegram-канале компании.

В четверг, 16 мая, по всей Украине будут плановые ограничения — графики отключения электроэнергии.

Утром 15 мая сообщалось, что аварийные отключения света ввели во всех регионах Украины из-за увеличения дефицита электроэнергии в энергосистеме страны.

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