Во всех регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня, 15 мая, с 19:25 до 22:00 Укрэнерго ввело контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины», — говорится в Telegram-канале компании.

В четверг, 16 мая, по всей Украине будут плановые ограничения — графики отключения электроэнергии.

Утром 15 мая сообщалось, что аварийные отключения света ввели во всех регионах Украины из-за увеличения дефицита электроэнергии в энергосистеме страны.