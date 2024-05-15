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«Укрэнерго»: во всех регионах Украины ввели аварийные отключения света

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Аварийные отключения света ввели во всех регионах Украины из-за увеличения дефицита электроэнергии в энергосистеме страны.
«Укрэнерго»: во всех регионах Украины ввели аварийные отключения света
  • РИА Новости

Об этом информирует «Укрэнерго».

Отмечается, что с 06:40 до 09:00 диспетчерский центр «Укрэнерго» применил контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах страны из-за увеличения дефицита электроэнергии вследствие роста потребления в результате похолодания.

Ранее компания сообщила, что аварийные отключения света введены во всех регионах Украины из-за значительного дефицита электроэнергии в энергосистеме.

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