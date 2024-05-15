«Укрэнерго»: во всех регионах Украины ввели аварийные отключения света
- РИА Новости
Об этом информирует «Укрэнерго».
Отмечается, что с 06:40 до 09:00 диспетчерский центр «Укрэнерго» применил контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах страны из-за увеличения дефицита электроэнергии вследствие роста потребления в результате похолодания.
Ранее компания сообщила, что аварийные отключения света введены во всех регионах Украины из-за значительного дефицита электроэнергии в энергосистеме.