«Укрэнерго»: во всех регионах Украины ввели аварийные отключения света

Аварийные отключения света ввели во всех регионах Украины из-за увеличения дефицита электроэнергии в энергосистеме страны.

Об этом информирует «Укрэнерго».

Отмечается, что с 06:40 до 09:00 диспетчерский центр «Укрэнерго» применил контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах страны из-за увеличения дефицита электроэнергии вследствие роста потребления в результате похолодания.

Ранее компания сообщила, что аварийные отключения света введены во всех регионах Украины из-за значительного дефицита электроэнергии в энергосистеме.