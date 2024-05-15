Токаев назвал покушение на премьера Словакии Фицо подлым терактом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал подлым терактом покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

«Токаев заявил о своем решительном осуждении и неприятии этого подлого террористического акта, которому не может быть оправдания», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы лидера Казахстана.

Токаев пожелал Фицо скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии пострадал в результате стрельбы, произошедшей после заседания правительства в Гандлове. Фицо госпитализировали.

Политик получил несколько огнестрельных ранений.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.