Токаев назвал покушение на премьера Словакии Фицо подлым терактом
- РИА Новости
«Токаев заявил о своем решительном осуждении и неприятии этого подлого террористического акта, которому не может быть оправдания», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы лидера Казахстана.
Токаев пожелал Фицо скорейшего выздоровления.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии пострадал в результате стрельбы, произошедшей после заседания правительства в Гандлове. Фицо госпитализировали.
Политик получил несколько огнестрельных ранений.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.