Захарова: Россия решительно осуждает покушение на Фицо
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Мы решительно осуждаем нападение и желаем скорейшего выздоровления премьер-министру Фицо. Мы знаем его как друга России, который в это драматическое, историческое время, в переломный, наверное, можно так сказать, момент в истории человечества, не боится высказывать свою точку зрения, которая нередко не совпадает с мейнстримом коллективного Запада», — сказала Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
Дипломат добавила, что это официальные слова, которые она бы хотела сказать от имени МИД.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии пострадал в результате стрельбы, произошедшей после заседания правительства в Гандлове. Фицо госпитализировали.
Политик получил несколько огнестрельных ранений.
Стрелявшего в Фицо мужчину задержали. Позднее появилось фото нападавшего.
Глава ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предположил, что покушение на Фицо может быть связано с его политическими взглядами.