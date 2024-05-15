Захарова: Россия решительно осуждает покушение на Фицо

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы решительно осуждаем нападение и желаем скорейшего выздоровления премьер-министру Фицо. Мы знаем его как друга России, который в это драматическое, историческое время, в переломный, наверное, можно так сказать, момент в истории человечества, не боится высказывать свою точку зрения, которая нередко не совпадает с мейнстримом коллективного Запада», — сказала Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Дипломат добавила, что это официальные слова, которые она бы хотела сказать от имени МИД.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии пострадал в результате стрельбы, произошедшей после заседания правительства в Гандлове. Фицо госпитализировали.

Политик получил несколько огнестрельных ранений.

Стрелявшего в Фицо мужчину задержали. Позднее появилось фото нападавшего.

Глава ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предположил, что покушение на Фицо может быть связано с его политическими взглядами.