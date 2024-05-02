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В Орске без газоснабжения остаются более 4300 домов

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Правительство Оренбургской области заявило, что в Орске без газоснабжения остаются 4,3 тыс. домов, без электричества — 2,2 тыс.
В Орске без газоснабжения остаются более 4300 домов
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram правительства.

«За сутки в городе Орске восстановлено газоснабжение в 397 домах. Остаются отключёнными 4305. Всего с начала восстановительных работ газ подключён 17214 абонентам», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что специалистами продолжаются работы по наладке газовых котлов. 

Вместе с этим за сутки в городе обеспечено электроснабжение 301 дома, осталось подключить 2236 домов.

Ранее президент России Владимир Путин указал на низкий процент удовлетворённых заявок на получение материальной помощи от жителей, пострадавших от паводков в российских регионах.

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