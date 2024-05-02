В Орске без газоснабжения остаются более 4300 домов
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram правительства.
«За сутки в городе Орске восстановлено газоснабжение в 397 домах. Остаются отключёнными 4305. Всего с начала восстановительных работ газ подключён 17214 абонентам», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что специалистами продолжаются работы по наладке газовых котлов.
Вместе с этим за сутки в городе обеспечено электроснабжение 301 дома, осталось подключить 2236 домов.
Ранее президент России Владимир Путин указал на низкий процент удовлетворённых заявок на получение материальной помощи от жителей, пострадавших от паводков в российских регионах.