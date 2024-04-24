Путин указал на низкий процент обработанных заявок от пострадавших от паводков
- РИА Новости
Об этом глава государства сказал в ходе совещания, посвящённого ликвидации последствий паводков.
В ходе совещания глава МЧС России Александр Куренков отчитался о том, что в Оренбургской области материальную помощь в связи с паводками получили 46 тыс. человек.
«В Оренбургской области, как вы написали, принято более 400 тыс. заявлений пострадавших граждан на оказание помощи, а выдано 46 тыс., чуть больше 10%. Что так мало-то?» — спросил Путин.
Российский лидер добавил, что такая же ситуация складывается во всех остальных пострадавших от паводков субъектах России.
Ранее Путин заявил, что власти могут скорректировать размер выплат пострадавшим от паводков в российских регионах.