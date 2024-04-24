Путин: размер выплат пострадавшим от паводков может быть скорректирован

Президент России Владимир Путин заявил, что власти могут скорректировать размер выплат пострадавшим от паводков в российских регионах.

Об этом глава государства сказал в ходе совещания, посвящённого ликвидации последствий паводков.

«Нужно будет детально оценить и скорректировать, если необходимо, размеры компенсационных выплат гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации», — подчеркнул Путин.

Российский лидер уточнил, что речь идёт о единовременной материальной помощи. Кроме того, добавил Путин, скорректированы могут быть размеры выплат, связанных с частичной или полной утратой имущества.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что Генпрокуратура привлечёт к ответу всех виновных в паводках, затопивших ряд российских регионов.