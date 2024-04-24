Краснов: виновных в масштабном ущербе от паводка привлекут к ответу

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что Генпрокуратура привлечёт к ответу всех виновных в паводках, затопивших ряд российских регионов.

Об этом Краснов сказал во время отчёта в Совете Федерации России.

Он подчеркнул, что основной задачей российских властей в настоящий момент является оказание помощи пострадавшим в результате паводков.

«В дальнейшем мы обязательно добьёмся ответственности всех виновных», — цитирует его РИА Новости.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что нужно постоянно контролировать снабжение жителей подтопленных регионов питьевой водой.