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Краснов: виновных в масштабном ущербе от паводка привлекут к ответу

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что Генпрокуратура привлечёт к ответу всех виновных в паводках, затопивших ряд российских регионов.
Краснов: виновных в масштабном ущербе от паводка привлекут к ответу
  • РИА Новости

Об этом Краснов сказал во время отчёта в Совете Федерации России.

Он подчеркнул, что основной задачей российских властей в настоящий момент является оказание помощи пострадавшим в результате паводков.

«В дальнейшем мы обязательно добьёмся ответственности всех виновных», — цитирует его РИА Новости.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что нужно постоянно контролировать снабжение жителей подтопленных регионов питьевой водой.

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