Краснов: виновных в масштабном ущербе от паводка привлекут к ответу
- РИА Новости
Об этом Краснов сказал во время отчёта в Совете Федерации России.
Он подчеркнул, что основной задачей российских властей в настоящий момент является оказание помощи пострадавшим в результате паводков.
«В дальнейшем мы обязательно добьёмся ответственности всех виновных», — цитирует его РИА Новости.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что нужно постоянно контролировать снабжение жителей подтопленных регионов питьевой водой.