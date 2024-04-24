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Мишустин: надо контролировать снабжение водой жителей подтопленных регионов

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Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что нужно постоянно контролировать снабжение жителей подтопленных регионов питьевой водой.
Мишустин: надо контролировать снабжение водой жителей подтопленных регионов
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

Премьер отметил необходимость полной концентрации на вопросах обеспечения эпидемиологического благополучия в случае ЧС природного характера.

«Надо постоянно контролировать в первую очередь, наверное, снабжение водой», — отметил Мишустин.

Ранее полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев заявил о возможности второй волны паводка на реке Ишим в Тюменской области.

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