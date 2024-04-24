Мишустин: надо контролировать снабжение водой жителей подтопленных регионов
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
Премьер отметил необходимость полной концентрации на вопросах обеспечения эпидемиологического благополучия в случае ЧС природного характера.
«Надо постоянно контролировать в первую очередь, наверное, снабжение водой», — отметил Мишустин.
Ранее полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев заявил о возможности второй волны паводка на реке Ишим в Тюменской области.