Полпред в УрФО заявил о возможности второй волны паводка на реке Ишим

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев заявил о возможности второй волны паводка на реке Ишим в Тюменской области.

Как сообщает ТАСС, он подчеркнул, что необходимо следить за состоянием дамб и находиться в постоянном контакте с жителями.

Якушев подчеркнул, что регионам, где идёт спад воды, не стоит расслабляться.

«По прогнозам Гидрометцентра, в этом году период большой воды продлится аномально долго — на реке Ишим сохраняется возможность второй волны паводка», — отметил он.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатском поднялся за сутки на 149 см.