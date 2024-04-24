Полпред в УрФО заявил о возможности второй волны паводка на реке Ишим
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Как сообщает ТАСС, он подчеркнул, что необходимо следить за состоянием дамб и находиться в постоянном контакте с жителями.
Якушев подчеркнул, что регионам, где идёт спад воды, не стоит расслабляться.
«По прогнозам Гидрометцентра, в этом году период большой воды продлится аномально долго — на реке Ишим сохраняется возможность второй волны паводка», — отметил он.
Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатском поднялся за сутки на 149 см.