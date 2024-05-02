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В России предложили популяризировать заботу о репродуктивном здоровье

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Анастасия Румянцева
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила рассмотреть законодательную инициативу о популяризации заботы о репродуктивном здоровье в России. Копия обращения на имя председателя комитета по охране здоровья Бадмы Башанкаева есть в распоряжении RT.
В России предложили популяризировать заботу о репродуктивном здоровье
  • РИА Новости

Как пояснила Волынец, эта инициатива предусматривает проведение информационной кампании о важности сохранения
репродуктивного здоровья, в том числе с помощью рекламы, стимулирование прохождения профильной диспансеризации различными бонусами или льготами для будущих родителей.

По её мнению, для обеспечения эффективной реализации и контроля этой инициативы необходимо создать независимый орган, ответственный за мониторинг и оценку результатов проведённых мероприятий.

Как подчеркнула собеседница RT, эти меры помогут улучшить осведомлённость общества о важности заботы о репродуктивном здоровье, что способствует улучшению здоровья будущих поколений и общему благополучию страны.

«Учитывая важность вопросов сохранения здоровья населения, реализацию национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», прошу Вас, уважаемый Бадма Николаевич, поддержать данную инициативу и рассмотреть вопрос о разработке законопроекта», — говорится в тексте обращения.

Ранее Волынец предложила внести изменения в законодательство, которые касаются обязательного нанесения предупреждающих изображений и надписей на устройства для вейпов.

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