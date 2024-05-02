В России предложили популяризировать заботу о репродуктивном здоровье
- РИА Новости
Как пояснила Волынец, эта инициатива предусматривает проведение информационной кампании о важности сохранения
репродуктивного здоровья, в том числе с помощью рекламы, стимулирование прохождения профильной диспансеризации различными бонусами или льготами для будущих родителей.
По её мнению, для обеспечения эффективной реализации и контроля этой инициативы необходимо создать независимый орган, ответственный за мониторинг и оценку результатов проведённых мероприятий.
Как подчеркнула собеседница RT, эти меры помогут улучшить осведомлённость общества о важности заботы о репродуктивном здоровье, что способствует улучшению здоровья будущих поколений и общему благополучию страны.
«Учитывая важность вопросов сохранения здоровья населения, реализацию национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», прошу Вас, уважаемый Бадма Николаевич, поддержать данную инициативу и рассмотреть вопрос о разработке законопроекта», — говорится в тексте обращения.
Ранее Волынец предложила внести изменения в законодательство, которые касаются обязательного нанесения предупреждающих изображений и надписей на устройства для вейпов.