Информацию о вреде для здоровья предложили наносить на устройства для вейпов

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила внести изменения в законодательство, которые касаются обязательного нанесения предупреждающих изображений и надписей на устройства для вейпов.

Копии обращения на имя заместителя председателя Госдумы Анны Кузнецовой и на имя председателя комитета по охране здоровья Бадмы Башанкаева есть в распоряжении RT.

По словам Волынец, предупреждающие изображения и надписи должны содержать информацию о вреде для здоровья человека, включая потенциальные риски для лёгких, сердца и других органов, а также возможные зависимости.

«Данные изображения и надписи должны занимать значительную площадь, чтобы привлекать внимание потенциальных пользователей и информировать их о возможных рисках», — подчёркивается в тексте обращения.

Кроме того, детский омбудсмен призвала установить административные и финансовые санкции за нарушение требований, включая штрафы и запрет на реализацию продукции без соответствующей маркировки.

По её словам, данная законодательная инициатива направлена в том числе на создание дополнительных мер по защите здоровья несовершеннолетних и молодёжи.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал ужесточить наказание за продажу вейпов несовершеннолетним.