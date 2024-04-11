Информацию о вреде для здоровья предложили наносить на устройства для вейпов
- РИА Новости
Копии обращения на имя заместителя председателя Госдумы Анны Кузнецовой и на имя председателя комитета по охране здоровья Бадмы Башанкаева есть в распоряжении RT.
По словам Волынец, предупреждающие изображения и надписи должны содержать информацию о вреде для здоровья человека, включая потенциальные риски для лёгких, сердца и других органов, а также возможные зависимости.
«Данные изображения и надписи должны занимать значительную площадь, чтобы привлекать внимание потенциальных пользователей и информировать их о возможных рисках», — подчёркивается в тексте обращения.
Кроме того, детский омбудсмен призвала установить административные и финансовые санкции за нарушение требований, включая штрафы и запрет на реализацию продукции без соответствующей маркировки.
По её словам, данная законодательная инициатива направлена в том числе на создание дополнительных мер по защите здоровья несовершеннолетних и молодёжи.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал ужесточить наказание за продажу вейпов несовершеннолетним.