Володин призвал ужесточить наказание за продажу вейпов детям

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал ужесточить наказание за продажу вейпов несовершеннолетним.

«Год назад Государственная дума приняла закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, а также рекламы... Далеко не все продавцы соблюдают эти нормы... Правильно будет ввести более эффективное наказание для безответственных предпринимателей», — заявил он.

Володин предложил увеличить суммы штрафов до размеров, которые побудят не продавать вейпы детям, или приостанавливать работу торговой точки.

Ранее в ЛДПР выступили с инициативой о полном запрете торговли вейпами в России.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что правительство предоставило отзыв на законопроект ЛДПР о полном запрете вейпов в России.