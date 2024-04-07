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Володин призвал ужесточить наказание за продажу вейпов детям

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал ужесточить наказание за продажу вейпов несовершеннолетним.
Володин призвал ужесточить наказание за продажу вейпов детям
  • РИА Новости

«Год назад Государственная дума приняла закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, а также рекламы... Далеко не все продавцы соблюдают эти нормы... Правильно будет ввести более эффективное наказание для безответственных предпринимателей», — заявил он.

Володин предложил увеличить суммы штрафов до размеров, которые побудят не продавать вейпы детям, или приостанавливать работу торговой точки.

Ранее в ЛДПР выступили с инициативой о полном запрете торговли вейпами в России.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что правительство предоставило отзыв на законопроект ЛДПР о полном запрете вейпов в России.

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