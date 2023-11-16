В ЛДПР выступили с инициативой о полном запрете торговли вейпами в России

Депутаты от фракции ЛДПР разработали законопроект о полном запрете в России розничной торговли никотиносодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их доставки (вейпами). В ближайшее время его планируют направить на отзыв в правительство и внести в Госдуму.

«Полный запрет приведёт к потере доходов федерального бюджета, но сохранение здоровья нации, особенно молодёжи, значительно важнее для будущего страны», — заявил «Парламентской газете» соавтор законопроекта, глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов накануне Международного дня отказа от курения, который в этом году отмечают 16 ноября.

Вейпинг, процесс курения электронной сигареты и использование испарителей, пропагандируют как безопасную альтернативу обычному табаку. Однако учёные доказали, что это наносит непоправимый вред здоровью как самого курящего, так и окружающих его людей.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 32 страны полностью запретили продажу вейпов. Ещё в 79 странах введены различные ограничения.

Наряду с этим, по данным Минфина, на 1 января 2023 года поступления акцизов на вейпы и жидкости для них составили 6,4 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Государственной думе планируют принять комплекс мер по соблюдению действующих ограничений торговли вейпами, в частности запретить их рекламу в интернете и СМИ.