RT в Telegram
Подпишись

В ЛДПР выступили с инициативой о полном запрете торговли вейпами в России

Короткая ссылка
Депутаты от фракции ЛДПР разработали законопроект о полном запрете в России розничной торговли никотиносодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их доставки (вейпами). В ближайшее время его планируют направить на отзыв в правительство и внести в Госдуму.
В ЛДПР выступили с инициативой о полном запрете торговли вейпами в России
  • Gettyimages.ru
  • © JAG IMAGES

«Полный запрет приведёт к потере доходов федерального бюджета, но сохранение здоровья нации, особенно молодёжи, значительно важнее для будущего страны», — заявил «Парламентской газете» соавтор законопроекта, глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов накануне Международного дня отказа от курения, который в этом году отмечают 16 ноября.

Вейпинг, процесс курения электронной сигареты и использование испарителей, пропагандируют как безопасную альтернативу обычному табаку. Однако учёные доказали, что это наносит непоправимый вред здоровью как самого курящего, так и окружающих его людей.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 32 страны полностью запретили продажу вейпов. Ещё в 79 странах введены различные ограничения.

Наряду с этим, по данным Минфина, на 1 января 2023 года поступления акцизов на вейпы и жидкости для них составили 6,4 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Государственной думе планируют принять комплекс мер по соблюдению действующих ограничений торговли вейпами, в частности запретить их рекламу в интернете и СМИ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить