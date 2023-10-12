В России предложили запретить рекламу вейпов в СМИ и интернете
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Такие инициативы депутатов Мосгордумы могут внести в Госдуму в ближайшее время, пишет «Парламентская газета».
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников на заседании Клуба законодателей городов федерального значения, прошедшем 9 октября, сообщил, что с 10 сентября расширен список индикаторов риска при осуществлении госконтроля в области защиты прав потребителей.
С 1 декабря в России будет запрещена продажа немаркированных никотиносодержащих и безникотиновых вейпов. Производство и оборот вейпов станут лицензируемыми видами деятельности с 1 марта 2024 года.
Законодатели городов федерального значения подготовили изменения в нормативные акты, согласно которым полиция сможет заниматься рассмотрением дел об административных правонарушениях в отношении представителей торговли, продающих вейпы.
Кроме того, в ближайшее время в Госдуму могут внести пакет законопроектов, предусматривающих запрет рекламы табачной и никотиносодержащей продукции в СМИ и интернете.
Ранее сообщалось, что в конце декабря в Госдуму планируется внести законопроект, который узаконит цифровой акциз на табачные изделия.