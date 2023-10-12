В России предложили запретить рекламу вейпов в СМИ и интернете

В Государственной думе планируют принять комплекс мер по соблюдению действующих ограничений торговли вейпами. В частности, их рекламу в интернете и СМИ могут запретить. Также полномочия полиции могут расширить и распространить на дела о продаже электронных сигарет несовершеннолетним.

Такие инициативы депутатов Мосгордумы могут внести в Госдуму в ближайшее время, пишет «Парламентская газета».

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников на заседании Клуба законодателей городов федерального значения, прошедшем 9 октября, сообщил, что с 10 сентября расширен список индикаторов риска при осуществлении госконтроля в области защиты прав потребителей.

С 1 декабря в России будет запрещена продажа немаркированных никотиносодержащих и безникотиновых вейпов. Производство и оборот вейпов станут лицензируемыми видами деятельности с 1 марта 2024 года.

Законодатели городов федерального значения подготовили изменения в нормативные акты, согласно которым полиция сможет заниматься рассмотрением дел об административных правонарушениях в отношении представителей торговли, продающих вейпы.

Кроме того, в ближайшее время в Госдуму могут внести пакет законопроектов, предусматривающих запрет рекламы табачной и никотиносодержащей продукции в СМИ и интернете.

Ранее сообщалось, что в конце декабря в Госдуму планируется внести законопроект, который узаконит цифровой акциз на табачные изделия.