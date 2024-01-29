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В Госдуме рассказали о работе над инициативой по запрету вейпов

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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что правительство предоставило отзыв на законопроект ЛДПР о полном запрете вейпов в России.
В Госдуме рассказали о работе над инициативой по запрету вейпов
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Парламентская газета».

В ответе кабмина говорится о противоречии инициативы закону о государственном регулировании производства и оборота подобной продукции и сырья. Также отмечается вероятность роста нелегальной торговли вейпами.

Ещё одно замечание связано с обязательствами России в рамках ЕАЭС. Из ответа следует, что документу нужна «концептуальная переработка».

Как рассказал Нилов, работа над инициативой продолжится, замечания будут учтены.

Депутат напомнил, что благодаря ранее принятым законам уже введены определённые ограничения на продажу вейпов, усилена ответственность за их нарушения, повышены акцизы.

«Нужно внимательно изучить вопрос, связанный с ЕАЭС, так как ранее он не звучал. Учитывая, что представители всех фракций этой темой обеспокоены и занимаются, я думаю, что мы выйдем на компромиссное решение, в том числе учтём уже имеющийся опыт в том же Казахстане», — добавил Нилов.

Ранее в ЛДПР выступили с инициативой о полном запрете торговли вейпами в России.

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