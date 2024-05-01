Слишкович: в матче с «Динамо» увидел «Спартак», в котором игроки отдают на поле всё друг за друга

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович высказался о победе над «Динамо» в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России по футболу.

«Первый тайм у нас получился, и мы забили два, всё стало легче. Нам дали возможность во втором тайме не играть высоко. Попробовали, у нас были хорошие моменты для контратак, не получилось. Я ещё раз увидел команду, игроков, которые на поле отдают всё друг за друга», — приводит слова Слишковича «Матч ТВ».

Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых.

«Спартак» вышел в финал Пути регионов, а «Динамо» покинуло турнир.

Ранее Маслов признался, что при Слишковиче в «Спартаке» стало спокойнее.