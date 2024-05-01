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Концерт Анны Нетребко в Швейцарии отменили на фоне конференции по Украине

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В Центре культуры и конгрессов Люцерна (KKL) заявили об отмене выступления оперной певицы Анны Нетребко 1 июня в швейцарском городе в связи с указанием местных властей.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на заявление KKL, требование властей Люцерна связано с тем, что примерно в это время рядом будет проходить конференция по Украине.

«Ввиду географической и временной близости выступления госпожи Нетребко к мирной конференции по Украине следовало ожидать угрозы общественному порядку», — говорится в сообщении.

В августе 2023 года Нетребко подала иск в суд на «Метрополитен-оперу» в Нью-Йорке и её генерального менеджера Питера Гелба. Певица потребовала выплатить ей компенсацию в размере $360 тыс. за отменённые выступления.

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