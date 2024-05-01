РИА Новости: ВС России уничтожили два HIMARS на Купянском направлении

Российские военные уничтожили две пусковые установки HIMARS на Купянском направлении.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны России.

«Расчёт ОТРК «Искандер-М» группировки войск «Запад» нанёс ракетный удар по позициям ожидания пусковых установок американских РСЗО HIMARS... В результате удара две пусковые установки были уничтожены», — сказал собеседник.

По данным источника, установки были уничтожены в районе населённого пункта Лелюковка.

Агентство добавляет, что в его распоряжение попало видео нанесения удара по установкам.

Ранее сообщалось, что российские снайперы ликвидировали группу украинских боевиков у Часова Яра в ДНР.