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РИА Новости: ВС России уничтожили два HIMARS на Купянском направлении

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Российские военные уничтожили две пусковые установки HIMARS на Купянском направлении.
РИА Новости: ВС России уничтожили два HIMARS на Купянском направлении
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны России. 

«Расчёт ОТРК «Искандер-М» группировки войск «Запад» нанёс ракетный удар по позициям ожидания пусковых установок американских РСЗО HIMARS... В результате удара две пусковые установки были уничтожены», — сказал собеседник.

По данным источника, установки были уничтожены в районе населённого пункта Лелюковка.

Агентство добавляет, что в его распоряжение попало видео нанесения удара по установкам. 

Ранее сообщалось, что российские снайперы ликвидировали группу украинских боевиков у Часова Яра в ДНР.

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