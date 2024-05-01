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Российские снайперы ликвидировали группу украинских боевиков у Часова Яра в ДНР

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В Министерстве обороны России заявили, что снайперы-десантники из Бурятии ликвидировали группу из пяти украинских военнослужащих у Часова Яра в ДНР.

Отмечается, что заметив в прицел группу пехоты ВС Украины, которая выдвигалась под прикрытием лесного массива в сторону передовых позиций для проведения ротации, снайпер ВС России открыл по ним прицельный огонь.

Так, первый выстрел с дистанции более 1500 метров уничтожил противника. Кроме того, другие выстрелы ликвидировали ещё четверо украинских боевиков.

В ведомстве также сообщили, что подразделения беспилотной авиации 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск уничтожили расчёт ВС Украины с ракетным комплексом Javelin на Донецком направлении.

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