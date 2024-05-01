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МО: расчёт FPV-дронов уничтожил позицию ВСУ с ракетным комплексом Javelin

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Подразделения беспилотной авиации 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск уничтожили расчёт ВС Украины с ракетным комплексом Javelin на Донецком направлении.

Об этом сообщает Минобороны России.

Как рассказали в ведомстве, российские разведчики запустили ударные FPV-дроны, операторы вывели их на выявленные цели.

За сутки расчёты FPV-дронов нанесли более 40 ударов по объектам украинской армии, заявили в Минобороны.

Кроме того, ВС России одним из FPV-дронов уничтожили расчёт ВСУ с противотанковым ракетным комплексом Javelin.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что основные силы ВСУ покинули село Работино на Ореховском направлении Запорожской линии фронта.

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