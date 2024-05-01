МО: расчёт FPV-дронов уничтожил позицию ВСУ с ракетным комплексом Javelin
Об этом сообщает Минобороны России.
Как рассказали в ведомстве, российские разведчики запустили ударные FPV-дроны, операторы вывели их на выявленные цели.
За сутки расчёты FPV-дронов нанесли более 40 ударов по объектам украинской армии, заявили в Минобороны.
Кроме того, ВС России одним из FPV-дронов уничтожили расчёт ВСУ с противотанковым ракетным комплексом Javelin.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что основные силы ВСУ покинули село Работино на Ореховском направлении Запорожской линии фронта.