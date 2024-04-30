Рогов: основные силы ВСУ оставили Работино, идёт зачистка оставшихся групп

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что основные силы ВСУ покинули село Работино на Ореховском направлении Запорожской линии фронта.

Об этом он рассказал РИА Новости.

Он уточнил, что часть украинских военных в данном районе выбили российские войска, а часть просто бросили позиции и сбежали.

«Несколько групп ВСУ остаются только за селом в районе кладбища, и есть несколько точек сопротивления в самом Работине», — указал Рогов, предположив, что, вероятно, эти военные просто не имеют связи и не знают, что основные силы ВСУ покинули район.

Он подчеркнул, что в настоящее время в Работине идёт зачистка населённого пункта от оставшихся сил противника.

«Оставшиеся украинские боевики будут или уничтожены, или сдадутся в плен», — сказал Рогов.

Ранее военкор RT показал, как российские бойцы выжигают технику ВСУ на Купянском направлении.