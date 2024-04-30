Рогов: основные силы ВСУ оставили Работино, идёт зачистка оставшихся групп
- РИА Новости
Об этом он рассказал РИА Новости.
Он уточнил, что часть украинских военных в данном районе выбили российские войска, а часть просто бросили позиции и сбежали.
«Несколько групп ВСУ остаются только за селом в районе кладбища, и есть несколько точек сопротивления в самом Работине», — указал Рогов, предположив, что, вероятно, эти военные просто не имеют связи и не знают, что основные силы ВСУ покинули район.
Он подчеркнул, что в настоящее время в Работине идёт зачистка населённого пункта от оставшихся сил противника.
«Оставшиеся украинские боевики будут или уничтожены, или сдадутся в плен», — сказал Рогов.
Ранее военкор RT показал, как российские бойцы выжигают технику ВСУ на Купянском направлении.