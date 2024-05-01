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США разрешили поставки и платежи в адрес авиакомпании «Победа» до 30 июля

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Министерство финансов США заявило, что в рамках введённых американской стороной санкций против российской авиакомпании «Победа» предусмотрен период, за который надо выполнить все имеющиеся операции в отношении компании из России.
США разрешили поставки и платежи в адрес авиакомпании «Победа» до 30 июля
  • globallookpress.com

Как уточняется на сайте ведомства, власти США разрешили операции для поставок товаров, технологий и услуг авиакомпании «Победа» до 30 июля 2024 года.

«Все транзакции, регулярные или необходимые для поставки, экспорта... разрешены до 30 июля 2024 года», — отмечается в заявлении.

До этого же момента разрешены и платежи в адрес авиакомпании.

1 мая Министерство финансов США сообщило о введении новых антироссийских ограничений. Так, например, санкции были введены против войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России и российской авиакомпании «Победа».

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