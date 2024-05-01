«Военная хроника» заявила о поражении объектов ВСУ в Одессе
«Военная хроника» заявила, что в Киевском районе Одессы были поражены два объекта украинских военных.
- © AP Photo/Victor Sajenko
«Два «Искандера» прилетели по объектам ВСУ в Киевском районе Одессы. Предположительно, поражён сборочный цех/склад с БПЛА», — говорится в материале.
Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о взрывах в городе.
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