«Военная хроника» заявила о поражении объектов ВСУ в Одессе

«Военная хроника» заявила, что в Киевском районе Одессы были поражены два объекта украинских военных.

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«Два «Искандера» прилетели по объектам ВСУ в Киевском районе Одессы. Предположительно, поражён сборочный цех/склад с БПЛА», — говорится в материале. Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о взрывах в городе.