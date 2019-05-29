Fox News: делегация США покинула конференцию ООН по разоружению из-за председательства Венесуэлы

Делегация США вышла из зала заседания конференции по разоружению ООН из-за перехода председательства к Венесуэле, передаёт Fox News. Представители Соединённых Штатов заявили, что латиноамериканская республика представлена в ООН «незаконным режимом» президента Николаса Мадуро.
США покинули конференцию по разоружению ООН в знак протеста против перехода председательства к Венесуэле, сообщает Fox News. Там отметили, что переход председательства к стране показывает, что в том, как конференция ведёт свою деятельность, «что-то в корне неправильно».
«Поскольку Соединённые Штаты по-прежнему ценят конференцию по разоружению и привержены её потенциалу, мы вновь вынуждены занять принципиальную позицию в поддержку благородных идеалов этого великого органа», — заявил посол США по вопросам разоружения Роберт Вуд.
По словам Вуда, США намерены бойкотировать конференцию в течение всего последующего месяца председательства Венесуэлы, так как страна представлена в ООН «незаконным режимом Мадуро».
«Те, кто сегодня сидит в Венесуэле, представляют нелегитимный режим Николаса Мадуро и поэтому не выступают от имени венесуэльского народа, — отметил Вуд. — Участие в конференции по разоружению под их председательством придаст авторитета и легитимности этому нелегитимному, морально несостоятельному, экономически некомпетентному, глубоко коррумпированному и бесчеловечному режиму».
При этом в Венесуэле выразили сожаление по поводу того, что «США и их послушные союзники продолжают выносить на обсуждение вопросы, которые выходят за рамки мандата конференции по разоружению».
Fox News напоминает, что делегация США не впервые покидает зал заседания конференции. В прошлом году стране также не понравилось председательство Сирии.
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