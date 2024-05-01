Алькарас назвал выдающейся игру Рублёва в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал поражение от россиянина Андрея Рублёва в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Мадриде.

«Тяжело играть с таким соперником, как Рублёв. Его подача сегодня была просто невероятной. Он дал мне несколько возможностей сделать брейк, но у меня не получилось. Считаю, что его игра сегодня была выдающейся», — приводит слова Алькараса The Tennis Letter.

Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу россиянина. В полуфинале турнира он сыграет с победителем матча Тейлор Фритц (США) — Франсиско Серундоло (Аргентина).

Отметим, что россиянин прервал серию испанца из 14 побед на грунтовом турнире в Мадриде.

Ранее Рублёв прокомментировал победу над Алькарасом.