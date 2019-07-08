Das Erste: холодный душ для Ципраса — псевдореволюционера греки убрали с той же лёгкостью, как и избрали

Свои последние надежды Алексис Ципрас возлагал на невыносимую жару в Греции. Глава греческого правительства перенёс выборы на жаркий июль, пока многие соотечественники в отпусках или проводят время на пляжах. Это его, однако, не спасло: измотанный народ в очередной раз остудил пыл «псевдореволюционера», передаёт Das Erste.

Добрый вечер! Премьер-министр Ципрас возлагал последние надежды на невыносимую жару в Греции. Он перенёс выборы на жаркий июль, пока многие его соотечественники в отпусках или проводят время на пляжах. Это ему, однако, не помогло: народ Греции вновь остудил его пыл. Ирония же заключается в том, что выборы выиграли именно консерваторы, оставившие в своё время после себя болото, осушить которое и пытался Ципрас. Когда он пришёл к власти, Греция была банкротом с огромными долгами. Он был вынужден сразу же урезать пенсии, жалование чиновникам и социальные выплаты, чтобы не лишиться субсидий ЕС. Это помогло стране, но не ему. Репортаж Эллен Трапп о смене власти в Афинах.

Евдокия Курсула прошла типичный для Греции трудовой путь. Сначала она была трудоустроена, потом безработной, сейчас у неё опять есть постоянный заработок. За кого она раньше голосовала, 37-летняя гречанка рассказывать не стала. В этот раз она, однако, проголосовал за консерваторов и смену власти.

ЕВДОКИЯ КУРСУЛА: Мицотакис представил гораздо лучше организованную программу. Он рассказал всю правду об экономике: о том, что налоги необходимо немного снизить, поскольку для нас всех налоговая нагрузка слишком велика, в результате чего мы все измотаны.

Евдокии всё равно, что Мицотакис — член политической династии и что он представляет партию, которая была ответственна за кризис.

ЕВДОКИЯ КУРСУЛА: Я верю, что Мицотакис изменился и что на этот раз его новая политика гораздо лучше скажется на экономике.

В Греции почти +40 С°, и победитель Мицотакис, пожалуй, охотно бы провёл время со своей семьёй на пляже. Когда удаётся добиться такого триумфа, можно, однако, и попотеть в штаб-квартире партии.

КАРИАКОС МИЦОТАКИС, председатель партии «Новая демократия»: Сегодня начинается тяжёлая, но в то же время славная борьба. Страна вновь с гордостью подняла голову и засучила рукава. Новое правительство будет усердно работать, сплочённо и самоотверженно, не забывая про ответственность, которую возложил на него народ.

Попотеть пришлось и ему — до самого конца: согласно опросам, Ципрас сильно отставал. И вот теперь прогнозы подтвердились. Четыре года назад греки привели к власти псевдореволюционера, а уже сегодня они хотят от него избавиться. Меры по экономии, меморандумы, контроль капитала — всё это ему пришлось воплотить в жизнь.

АЛЕКСИС ЦИПРАС, бывший премьер-министр Греции: Сегодня мы передаём страну в другие руки: с 37 миллиардами в государственной казне, с экономическим ростом, с самыми низкими в истории процентами по займам. Страну, которая вернула себе уважение и доверие международного сообщества.

Явка на выборах составила менее 60 процентов, чего, собственно, и опасались многие из-за поры отпусков. Для журналиста Янниса Фассуласа не стало сюрпризом, что греки проголосовали за смену правительства.

ЯННИС ФАССУЛАС, журналист ERT: С 2010 года греческие избиратели словно барханы: они легко отказываются от своих убеждений. Они лишают возможности править с той же лёгкостью, с которой они её и предоставляют.

И вот таким образом сегодня на улице Новой демократии вновь праздник.

МУЖЧИНА, сторонник партии «Новая демократия»: Он полностью изменил структуру партии. Многие старожилы ушли, им на смену пришла молодёжь. Партия обновилась на 70 процентов. Это хорошее начало.

ЖЕНЩИНА, сторонница партии «Новая демократия»: Всё старое пусть остаётся в прошлом. С этим покончено. Только вперёд!

Сегодня Мицотакис вступает в должность, и тем самым он идёт по стопам своего отца, который уже был премьер-министром.

Дата выхода в эфир 08 июля 2019 года.