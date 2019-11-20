Премьер-министр Польши: международные игроки только и ждут, что Европа даст слабину

03:00 Черчесов о болельщиках, оскорблявших Дзюбу: оставим это на их совести Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос об оскорблениях в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.

03:00 Китай осудил принятие сенатом США законопроекта по Гонконгу Власти Китая решительно осудили принятие сенатом США законопроекта по «Защите прав человека и демократии в Гонконге», предусматривающего введение санкций в отношении тех, кто нарушает права человека.

03:00 Президент «Тоттенхэма» объяснил назначение Моуринью главным тренером команды Президент лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» Дэниел Леви прокомментировал назначение на пост главного тренера команды португальского специалиста Жозе Моуринью.

03:00 МИД подтвердил отказ Британии выдать визы двум российским журналистам Официальные власти Великобритании отказались выдать визы двум российским журналистам. Эту информацию подтвердили в МИД России.

03:00 В РФС отреагировали на оскорбления Дзюбы на матче с Сан-Марино Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев высказался по поводу оскорблений капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.

03:00 В Совфеде ответили на заявление эстонского политика о территориях Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал в беседе с RT заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Москва якобы «аннексировала» часть эстонских территорий и должна их «вернуть».

03:00 СМИ: Болельщики сборной России оскорбляли Дзюбу на матче с Сан-Марино Болельщики сборной России по футболу в заключительном матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино скандировали оскорбительные кричалки в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы.

03:00 Рубль снижается к доллару и евро На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

03:00 В России могут создать новый орган управления структурными реформами Минэкономразвития России предложило создать в правительстве новый орган управления структурными реформами. Как передаёт РБК, соответствующее предложение главы ведомства Максима Орешкина изложено в письме министру финансов Антону Силуанову.

03:00 Моуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма» Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» объявил о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера команды.

03:00 Хоккеист «Сент-Луиса» прокомментировал свой силовой приём на Кучерове Нападающий «Сент-Луис Блюз» Брэйден Шенн считает, что его силовой приём на российском форварде «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерове в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) был исполнен чисто.

03:00 В Гидрометцентре рассказали о регионах, где будет тёплый декабрь Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидается в стране в декабре.

03:00 Полиция нашла на следовавшем в Британию грузовом судне 25 мигрантов Полиция Нидерландов обнаружила в рефрижераторном отсеке судна Britannia Seaways, которое следовало в британский порт Филикстоу, 25 мигрантов.

03:00 Роструд объяснил правила продления новогодних каникул за счёт отпуска Новогодние каникулы можно продлить, присоединив к ним целый отпуск или его часть, при соблюдении нескольких условий. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Роструд.

03:00 Тренер «Тампы» высказался о травме Кучерова в матче с «Сент-Луисом» Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал о состоянии российского форварда команды Никиты Кучерова, который получил повреждение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сент-Луис Блюз».

03:00 В Госдуме отреагировали на призыв «вернуть» Эстонии часть территорий Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Москва якобы «аннексировала» часть эстонских территорий и должна их «вернуть».

03:00 В Барнауле ввели режим повышенной готовности из-за аварии на теплосети В двух районах Барнаула из-за коммунальной аварии введён режим повышенной готовности. Об этом говорится в сообщении на сайте мэрии города.

03:00 Российский форвард «Колорадо» Каменев забросил первую шайбу в текущем сезоне НХЛ Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Владислав Каменев забросил свою первую шайбу в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

03:00 Ларри Кинг: мы узнаём новости на RT Автор программ на телеканале RT Ларри Кинг и ведущий RT America Рик Санчес обсудили существующее положение дел с телевизионными новостями в США.

03:00 «Питтсбург» уступил «Айлендерс» в НХЛ, несмотря на две передачи Малкина «Питтсбург Пингвинз» в овертайме потерпел поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

03:00 На Дону задержали действовавшую под прикрытием НИИ банду браконьеров Правоохранительные органы пресекли незаконный вылов рыбы в Волгоградской области, который браконьеры вели под прикрытием научно-исследовательского института. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

03:00 Сборная России по теннису проиграла Испании в Кубке Дэвиса Мужская сборная России по теннису уступила Испании в матче группового этапа Кубка Дэвиса в Мадриде.

03:00 Нетаньяху прокомментировал авиаудары по объектам в Сирии Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ночной удар, который ВВС страны нанесли по иранским объектам в Сирии, был ответом на обстрелы израильской территории.

03:00 Хачанов потерпел поражение от Надаля в матче Кубка Дэвиса Российский теннисист Карен Хачанов проиграл испанцу Рафаэлю Надалю во втором матче Кубка Дэвиса в Мадриде между сборными России и Испании.

03:00 Два очка Дадонова помогли «Флориде» победить «Филадельфию» в НХЛ «Флорида Пантерз» обыграл «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

03:00 Синоптики предупредили о гололедице в Москве В Москве к вечеру среды, 20 ноября, ожидается до -3 °C, а также гололедица, рассказала РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

03:00 На Российско-итальянском кинофестивале RIFF покажут ещё пять премьер В рамках Российско-итальянского кинофестиваля RIFF в Москве пройдут премьеры фильмов, которые скоро увидят жители более чем 30 городов России, сообщает газета «Известия».

03:00 В Крыму объявлено штормовое предупреждение МЧС России по Крыму объявило штормовое предупреждение из-за усиливающегося ветра, сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

03:00 Кучеров получил травму в матче НХЛ «Сент-Луис» — «Тампа» Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сент-Луис Блюз».

03:00 Депутат турецкого парламента заявил о планах укреплять деловые связи с Россией Депутат парламента Турции от Республиканской народной партии (CHP) Атилла Сертель в беседе с «ПолитЭкспертом» рассказал о намерении посетить Крым с делегацией и укреплять деловые контакты с Россией.

03:00 В Национальном автомобильном союзе оценили идею ввести систему продажи «красивых» автономеров Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с телеканалом «360» прокомментировал инициативу получать «красивые» автомобильные номера через сервис госуслуг.

03:00 Мировые цены на нефть продолжают снижаться Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 20 ноября.

03:00 В Раде обвинили партию «Слуга народа» в «уничтожении» украинской нации Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в эфире NEWSONE выразил опасение, что деятельность правящей партии «Слуга народа» приведёт к разорению Украины и «уничтожению» украинской нации.

03:00 В МВД сообщили об организаторах ликвидированной в ДФО нарколаборатории Организатором ликвидированной лаборатории по производству синтетических наркотиков в Хабаровском крае оказалась проживающая в регионе семья, выкупившая по поддельным документам заброшенную ферму.

03:00 Маас призвал адаптировать НАТО к современным вызовам Глава МИД Германии Хайко Маас выразил мнение, что НАТО переживает испытание на прочность и для дальнейшей эффективной деятельности должно адаптироваться к современным вызовам.

03:00 Из больницы Благовещенска выписан пострадавший при стрельбе в колледже Один из трёх пострадавших при стрельбе в Амурском колледже строительства и ЖКХ Благовещенска выписан из больницы, сообщили в региональном Минздраве.

03:00 В Израиле заявили об авиаударах по объектам Сирии в ответ на обстрел Истребители израильских Вооружённых сил нанесли авиаудары по расположенным на территории Сирии объектам в ответ на ракетные обстрелы со стороны Дамаска. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

03:00 Госорганы могут перестать принимать россиян к 2024 году С 2024 года ведомства России прекратят оказывать услуги гражданам и передадут эти полномочия многофункциональным центрам (МФЦ), заявил газете «Известия» замглавы Минэкономразвития Савва Шипов.

03:00 Росстат назвал сферы деятельности с наибольшим числом работников В Росстате подсчитали, сколько работников в России приходится на каждый вид экономической деятельности. С данными статистической службы ознакомился RT.

03:00 В Москве 20 ноября ожидается до +1 °С В Москве в среду, 20 ноября, ожидается до +1 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

03:00 Сын экс-президента ФРГ скончался после нападения на лекции в Берлине Сын бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера Фриц скончался от ножевых ранений, полученных в результате нападения во время его лекции в берлинской клинике, где он работал главврачом.

03:00 Российские дипломаты посетили в СИЗО экстрадированного в США Буркова Российские дипломаты посетили в следственном изоляторе в Александрии в штате Вирджиния экстрадированного из Израиля в США Алексея Буркова, которого обвиняют в «киберпреступлениях».

03:00 Лидер оппозиции Грузии заявила об отсутствии «руки Москвы» в протестах Экс-спикер грузинского парламента, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — Демократическое движение» Нино Бурджанадзе в интервью газете «Известия» заявила об отсутствии «руки Москвы и Вашингтона» в протестах в Тбилиси.

03:00 В Приамурье уволили директора колледжа после стрельбы Власти Приамурья по итогам служебной проверки уволили директора колледжа строительства и ЖКХ в Благовещенске, где 14 ноября произошла стрельба. Кроме того, в отставку подал замглавы Минобразования региона.

03:00 Разработчик назвал сроки испытания нового российского боевого робота Стрельбовые испытания новейшего российского боевого робота «Маркер» пройдут в первой половине 2020 года, сообщили в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

03:00 На Украине усомнились в стремлении Зеленского добиться мира в Донбассе Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала «112 Украина» выразила мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский в действительности не стремится завершить конфликт в Донбассе, а только играет роль «главного миротворца».

03:00 Россиян могут начать штрафовать за шум в ночное время Совет Федерации предложил включить в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) ответственность для россиян, нарушающих тишину в ночное время. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на имеющееся письмо.

03:00 ПВО Сирии сбили несколько ракет к югу от Дамаска Сирийские средства противовоздушной обороны сбили несколько ракет в южных окрестностях Дамаска, сообщает SANA.

03:00 На Украине заявили о планах завершить сотрудничество с МВФ к 2023 году Глава Министерства финансов Украины Оксана Маркарова в интервью изданию «Громадське» заявила о намерении завершить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) в 2023 году и полностью перейти на самообеспечение.