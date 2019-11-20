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Премьер-министр Польши: международные игроки только и ждут, что Европа даст слабину

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Европе необходимо вернуться к своим корням, основополагающим идеям и христианским ценностям, потому что времена безопасного преобладания Запада уже ушли в прошлое, с сожалением заявил в своей ежегодной речи премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он также предупредил, что некоторые международные игроки, в том числе и Россия, только и ждут проявления слабости от Европы.
Премьер-министр Польши: международные игроки только и ждут, что Европа даст слабину
Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своей ежегодной речи сказал, что НАТО является «самым мощным военным альянсом в мировой истории», сообщает TVN24. «Голоса некоторых лидеров, ставящих под сомнение Пятую статью Вашингтонского договора, или невыполнение обязательств по альянсу, то есть 2 процента ВВП на оборону, ослабляют нашу безопасность, угрожают будущему ЕС и НАТО. Мы будем этому противодействовать», — прокомментировал слова Макрона о «смерти мозга НАТО» польский лидер. 

Политик также подчеркнул, что Европа нуждается в возвращении к своим корням, основополагающим идеям и христианским ценностям. «Мы больше не живём во времена безопасного господства Запада. На Дальнем Востоке, на Ближнем Востоке и на востоке от Польши есть международные игроки, которые хотят воспользоваться слабостью Европы, поэтому мы хотим, чтобы амбициозный ЕС был открыт для принятия новых членов, открыт для Западных Балкан», — объяснил политик.

Он отметил, что если ЕС не представит реального предложения соседним странам, то его с удовольствием предоставят другие — Китай, Россия, Турция, радикальный ислам, резюмирует TVN24.

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