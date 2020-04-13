Вести: власти украинской столицы закрыли на карантин Киево-Печерскую лавру

В Киево-Печерской лавре число заболевших коронавирусом превысило 90 человек. Как передают «Вести», власти решили закрыть религиозное учреждение на карантин и направить туда мобильные рентгены и бригаду медиков.

После того как в Киево-Печерской лавре число заболевших коронавирусом превысило 90 человек, мэрия приняла решение о закрытии её на карантин. Как пишут «Вести», об этом сообщил на брифинге мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Киево-Печерская лавра, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы, закрывается на карантин. Из 79 случаев заболевания, зарегистрированных за минувшие сутки, 63 в Киево-Печерской лавре. Всего в лавре уже более 90 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом», — заявил Кличко.

По словам мэра, в ближайшее время в Лавру отправят мобильные рентгены и бригаду медиков для ПЦР-тестирования.

«Город сегодня направит в лавру мобильные рентгены и бригаду медиков для забора образцов для ПЦР-тестирования. Мы должны иметь реальную картину об очаге заболевания», — отметил мэр Киева.