NTD: колокол Нотр-Дама напомнил о годовщине пожара, а Макрон пообещал отстроить собор
Дата выхода в эфир 16 апреля 2020 года.
Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов дал рекомендации по эффективной работе на удалёнке.
Председатель совета Ассоциации волонтёрских центров Артём Метелев рассказал о работе во время пандемии.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, академик Александр Гинцбург рассказал, могут ли насекомые стать переносчиками коронавируса.
Победитель и призёр чемпионатов мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков заявил, что не готов отказываться от российского гражданства ради шанса выступить на Олимпийских играх.
Председатель петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов оценил состояние различных отраслей экономики.
В отношении подростка, который готовил нападение на школу в Красноярске, возбуждено уголовное дело. Об этом информирует пресс-служба СК России.
Российская певица Татьяна Буланова рассказала телеканалу «360» о своём состоянии после реанимации.
Один из пассажиров спецрейса из США прокомментировал ситуацию с пандемией в Майами.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко провёл селекторное совещание с главврачами региональных больниц. Они обсудили работу инфекционных стационаров, где лежат пациенты с коронавирусом и внебольничной пневмонией.
Всех граждан, въезжающих в Краснодарский край, отправят на самоизоляцию на две недели.
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
В Челябинской области прошли учения Центрального военного округа.
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рассказал об утверждении состава национальной команды на следующий сезон.
Всемирная организация здравоохранения обеспокоена ситуацией с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России и ряде других стран.
Французский ПСЖ подготовит и доставит 25 тыс. готовых блюд для работников парижских больниц.
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован на Алтае, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства республики. Этот регион оставался последним в России, где не было выявлено случаев заражения COVID-19.
Управление Роспотребнадзора по Москве выдало более 70 тыс. постановлений об изоляции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Президент России Владимир Путин поручил изменить график проведения парада Победы в Москве и отложить все торжественные мероприятия из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России. Об этом он сказал на совещании в Совете безопасности России.
Лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйн Гретцки и форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сыграют друг против друга в спортивном симуляторе NHL 20.
Британский боксёр, чемпион мира в тяжёлой весовой категории по версиям WBA Super, WBO и IBF Энтони Джошуа обратился к своему соотечественнику Тайсону Фьюри, который владеет чемпионскими поясами по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).
Самолёт МиГ-31 ВВС Казахстана упал возле аэропорта Караганды, пилоты успели катапультироваться. Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны страны.
На берегу Выборгского и Нарвского заливов в Ленинградской области спасли двух детёнышей тюленя.
В Башкирии режим самоизоляции будет действовать в течение апреля и мая. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу региона Радия Хабирова.
Экономист Алисен Алисенов, доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС, рассказал о самых уязвимых отраслях во время пандемии.
В Севастополе продлят режим обязательной самоизоляции до 26 апреля.
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством предложил докапитализировать Фонд защиты прав дольщиков на 30 млрд рублей.
Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, как изменятся цены на футболистов после окончания пандемии коронавируса.
Сербский нападающий мадридского «Реала» Лука Йович был вызван на допрос в прокуратуру столицы Сербии Белграда из-за нарушения условий карантина.
Московские врачи будут ставить диагноз «подозрение на коронавирус» всем пациентам с ОРВИ. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, как проходит процесс сокращения зарплат футболистам в России.
Российский президент Владимир Путин предложил запустить специальную льготную ипотечную программу на покупку жилья комфорт-класса со ставкой 6,5%.
В Федерации футбола Испании выдвинули предложение определить участников еврокубковых турниров на момент остановки чемпионата, если не удастся доиграть сезон.
Глава российского МИД Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас обсудили ситуацию в мире, а также в России и Германии в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
В Москве за две недели 107 человек с подтверждённым коронавирусом, обязанные находиться на домашнем лечении, нарушили карантин. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на начальника Главного контрольного управления столицы Евгения Данчикова.
RT запустил специальную новостную программу о коронавирусе с ведущим Ильёй Петренко. Она будет выходить по будням.
В услугах форварда петербургского «Зенита» Сердару Азмуну заинтересован ряд европейских клубов из Англии и Италии.
В Великобритании число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 103 093.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом информирует Центральное телевидение Китая (CGTN).
Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга сообщила, что с 27 апреля в стране начнётся постепенное снятие ограничений, которые были введены в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
«Челси» начнёт поставлять обеды Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS) и прочим благотворительным организациям, которые оказывают поддержку пожилым людям и уязвимым группам.
Сотрудники правоохранительных органов Карелии обнаружили семью из четырёх человек, которая с 24 марта не выходила на связь. Она находилась в своей квартире в режиме строгой самоизоляции.
Прокуратура Центрального военного округа организовала проверку в Тюменском высшем военном инженерном командном училище, где выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у 14 военнослужащих и одного гражданского сотрудника.
Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что бывший капитан «Челси» Джон Терри мог перейти в московский «Спартак» на закате карьеры.
В подмосковном Звёздном Городке, где расположен российский Центр подготовки космонавтов, выявили первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Московской области за три дня жителям выдали около 2,7 млн цифровых пропусков для передвижения в условиях эпидемии коронавируса. Об этом в своём Instagram сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 10 апреля увеличились на $0,5 млрд (+0,1%) — до $564,9 млрд.
Руководство королевских автогонок выступило с заявлением относительно проведения сезона-2020.
Россельхознадзор отменяет ограничения на ввоз в Россию живых гидробионтов (живые организмы, обитающие в воде) из Китая, которые были введены в начале текущего года на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ситуация с соблюдением жителями самоизоляции на фоне эпидемии коронавируса пока не улучшается.
После введения в Москве дополнительных мер безопасности по предотвращению распространения коронавируса в городе резко сократилось число арестованных за административные правонарушения. Об этом RT сообщили в ОНК столицы.