NTD: колокол Нотр-Дама напомнил о годовщине пожара, а Макрон пообещал отстроить собор

Большой колокол Эммануэль прозвонил в Нотр-Даме, чтобы напомнить о первой годовщине трагического пожара, который значительно повредил этот легендарный собор. А президент Франции Эммануэль Макрон вновь пообещал парижанам восстановить его за пять лет, хотя в марте все работы были временно приостановлены из-за карантина. По оценкам архитекторов, чтобы заново отстроить собор, потребуется около миллиарда евро, передаёт NTD.

Собор Парижской Богоматери наполнился колокольным звоном. Он напомнил французам о трагичном пожаре, вспыхнувшем в храме год назад. При этом звонарь бил в колокол Эммануэль, самый большой в соборе. Он звонит очень редко — только по важным поводам.

Несколько десятков горожан пришли к храму послушать знаменитый колокол. Причём его звон совпал со временем, когда парижане аплодируют из окон в знак уважения к медикам, лечащим пациентов с коронавирусом.

ПАТРИК ШОВЕ, священник: Нотр-Дам — это сердце Парижа, сердце Франции. И абсолютно правильно, что он так напоминает о себе в эту печальную годовщину. Но это также отражает нашу надежду: надежду всех семей, которые сейчас страдают, которые потеряли дорогих им людей. И это также надежда на врачей, полностью отдающих себя изнурительной работе.

ПАРИЖАНКА: Это важно. Это демонстрирует нам, что собор здесь и никуда не денется. И мы найдём возможность снова вдохнуть в него жизнь.

Пожар в соборе Парижской Богоматери произошёл вечером 15 апреля 2019 года. Огонь уничтожил шпиль, часы и две трети деревянной крыши. Также пострадали несколько внутренних помещений. Однако каркас здания спасли.

Президент Франции Эммануэль Макрон ещё раз пообещал восстановить собор за пять лет — несмотря на то что в марте реставрацию приостановили из-за эпидемии.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Мы прошли через суровые испытания и очень переживали, а потом пришло время задуматься. Но сейчас наступило время восстановления. Отстроить Нотр-Дам важно для всех нас, поскольку он — символ устойчивости нашего народа, его способности преодолевать трудности и восстанавливаться.

Парижане считают, что надо набраться терпения, поскольку восстановление собора — долгий и трудный процесс.

ПАРИЖАНКА: Я настроена оптимистично. Я знаю, что мы вернём его! Собор останется символом, даже если немного изменится.

Французский архитектор Жан-Мишель Вильмотт полагает, что на восстановление собора потребуется миллиард евро.



Дата выхода в эфир 16 апреля 2020 года.