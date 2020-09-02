Cumhuriyet: в Турции опасаются коронавируса от российских туристов — они предпочитают делать тесты только на выезде

Турция — одна из немногочисленных стран, которые не делают тесты туристам, прибывающим из-за рубежа. Предполагается, что около половины всех тестов на коронавирус делаются лишь при выезде из страны. По мнению некоторых экспертов, это грозит новыми вспышками коронавирусной инфекции — особенно учитывая, что большое число туристов теперь прибывает из таких стран со сравнительно высоким уровнем заражений, как Россия, пишет Cumhuriyet.

По статистике, количество проводимых в Турции тестов на коронавирус превышает 100 тыс. за день — но кому именно они делаются, неизвестно, пишет Cumhuriyet. При этом местные врачи опасаются, что в таких туристических регионах, как Анталья, возникнут новые очаги заражения, поскольку прибывающие в страну туристы не сдают анализы на въезде, отмечается в статье.



Министерство здравоохранения Турции ввело с июля новые правила, согласно которым тем лицам, у кого нет никаких симптомов заболевания, обязательные тесты больше не проводятся, даже если есть информация о том, что они могли контактировать с заражёнными COVID-19. При этом общее количество тестов в стране выросло с 40 до 100 тыс. в сутки. По словам экспертов, проблема заключается в том, что большинство тестов предпочитают делать отдыхающие при выезде из страны, а не на въезде.



Как рассказал в интервью Cumhuriyet профессор Синан Адыяман, который возглавляет Турецкую ассоциацию врачей, по предварительным оценкам, около половины всех тестов сейчас делается тем, кто выезжает из страны. Кроме того, дополнительное тестирование проводится для футболистов, а также лидеров политических партий и фракций турецкого парламента, говорится в статье.



«Турция — одна из немногочисленных стран, которые не делают тесты прибывающим из-за рубежа воздушным и морским путём. Но вот уезжающие из Турции проходят тестирование. В России эпидемия COVID-19 продолжает распространяться, и тысячи российских туристов сейчас находятся в Анталье. Мы предполагаем, что в Анталье будет вспышка заболевания, а возможно, она уже началась. Попробуйте въехать в Германию без теста на коронавирус! Турции угрожает большая опасность», — подчеркнул Адыяман в беседе с журналистами.



В то же время профессор Нурсель Шахин, возглавляющий Медицинскую палату Антальи, рассказал о том, что среди сотрудников туристической отрасли в Турции уже наблюдается серьёзный рост числа случаев заражения. «У нас больше пациентов, чем в марте, во время пика. Это произошло с активизацией как внутреннего, так и зарубежного туризма. Утверждается, что в Анталье уже выявлено порядка 300—350 новых больных. Однако у нас совсем нет доступа к данным по туристической сфере. Эта болезнь распространится как от россиян, так и от работников туристической отрасли», — заявил Шахин в интервью Cumhuriyet.



По его мнению, рост количества заболевших среди занятых в туризме вызван тем, что Министерство туризма утвердило собственную инструкцию, где стандарты безопасности уже не такие высокие, как в предыдущей инструкции, которую готовило Министерство здравоохранения. При этом прибывающим в страну перестали делать обязательные тесты на коронавирус, если у них нет явных симптомов заболевания, пояснил Шахин: «Приезжим измеряют температуру в аэропорту и по дороге в гостиницу, а больше ничего не предпринимается. Однако при отъезде из Турции, в последние 48 часов, россияне обязательно хотят сделать ПЦР-тест».



Как считает профессор Кайыхан Пала, который входит в состав Совета по мониторингу COVID-19 в Турции, такая политика несёт большой риск для всей страны. «Мы предупреждали, что открывать границы и принимать людей из стран с высокой частотой заболевания — таких как Россия, рискованно для Турции», — подчеркнул Пала в интервью Cumhuriyet.

Между тем в Килисе продолжается рост заболеваемости, сообщается в статье. С начала эпидемии там уже выявлено 2070 случаев, 24 человека умерли. Только в 13 из 75 районов до сих пор не было выявлено ни одного случая коронавируса, заключает Cumhuriyet.