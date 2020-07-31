Hürriyet Daily News: россияне стали активно бронировать туры в Турцию

Число российских туристов, бронирующих билеты в Турцию, значительно возросло, несмотря на ограниченное возобновление авиасообщения между странами, пишет Hürriyet Daily News со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе. По её словам, десятки тысяч россиян готовятся отправиться на турецкие курорты в начале августа.

Количество запросов россиян на отдых в Турции значительно возросло, несмотря на ограниченное возобновление полётов между странами. С таким заявлением выступила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, передаёт Hürriyet Daily News.

«Десятки тысяч российских отдыхающих бронируют билеты в Турцию, несмотря на то что рейсы возобновятся только между несколькими аэропортами», — сказала Ломидзе на недавней пресс-конференции.

По её словам, Россия восстановит авиасообщение с рядом стран, включая Танзанию и Соединённое Королевство, в начале следующего месяца. При этом глава АТОР отметила, что для россиян Турция «всегда была и остаётся намного более популярным местом отдыха, чем Британия». Она предположила, что поток туристов в Туманный Альбион будет ещё более ограниченным из-за 14-дневного карантина для прибывающих.

Рейсы из России в Стамбул и Анкару должны вновь начаться 1 августа. Полёты в основные туристические направления Турции — Анталию, Даламан и Бодрум — возобновятся 10 августа.

В 2019 году Турцию посетили более 7 млн россиян — на 18% больше, чем годом ранее. Тем не менее в первой половине 2020-го количество российских туристов, побывавших в стране, сократилось до 322 тыс., обращает внимание Hürriyet Daily News.