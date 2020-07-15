Daily Sabah: возобновление авиасообщения с Россией поможет Турции спасти курортный сезон

Со среды возобновляется авиасообщение между Россией и Турцией, сообщает Daily Sabah. Издание отмечает, что это решение очень ожидалось турецкой туристической индустрией, намеренной спасти хотя бы часть туристического сезона, пострадавшего от пандемии. Отмечается, что в прошлом году 15,6% из всех туристов, посетивших Турцию, были россиянами.

Россия и Турция договорились о возобновлении полётов между двумя странами, начиная со среды, сообщает Daily Sabah: как отмечает издание, это решение очень ожидалось турецкой туристической индустрией.

Турция открыла свои границы 11 июня в рамках постепенного смягчения карантина: как сообщает Daily Sabah, до достижения договорённостей с Россией, Турция уже возобновила полёты с 31 странами и находилась в стадии переговоров ещё с 20.

Турецкие прибрежные регионы очень ждали открытия границ: туристическая индустрия Турции намерена спасти хотя бы часть туристического сезона, пострадавшего от пандемии. Как отмечает издание, очень многое зависело от переговоров с Россией.

Согласно данным министерства культуры и туризма Турции, 15,6% туристов, посетивших страну в 2019 году были гражданами России. Их основным местом пребывания был курортный город Анталия: по статистике местных властей, в прошлом году город посетило 15,64 млн туристов, из них 5,58 млн были россиянами.

Как пишет Daily Sabah, турецкие авиалинии Turkish Airlines будут осуществлять 14 рейсов в Москву, 5 в Санкт-Петербург, 3 в Казань и 4 в Ростов-на-Дону. Между тем, туристические объекты и пляжи Анталии уже начали принимать гостей, после принятия необходимых мер безопасности.

«Мы любимая страна россиян. В прошлом году около 7 млн граждан России провели отпуск в Турции. Мы получили информацию о том, что наши российские гости хотят вернуться в Турцию, как только откроются границы. Турецкий туризм, в свою очередь, готов к прибытию россиян. Многие отели в Анталии уже получили сертификаты», — приводит издание слова члена совета директоров турецкого агентства по туризму и развитию Чема Киная.