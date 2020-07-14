SRF: туристическая Прага опустела из-за пандемии, но стала «красивее и романтичнее»

Пандемия коронавируса привела к тому, что обычно переполненный туристам центр Праги почти пуст, сообщает SRF. Для владельцев баров и ресторанов это настоящая катастрофа, однако некоторым жителям города такая обстановка по душе. По словам одной из жительниц, Прага в эти дни стала лишь красивее и романтичнее.
До пандемии коронавируса в чешской столице Праге не было отбоя от туристов, пишет SRF: один стакан пива тогда стоил примерно в три раза дороже, чем сейчас. Теперь же исторический центр города почти пуст, что является настоящей катастрофой для владельцев ресторанов.
В центре Праги то тут то там можно увидеть закрывшиеся кафе или заведения с объявлением «сдаётся», сообщает издание. Владельцы ресторанов и баров говорят о том, что им приходится брать кредиты, а также отмечают, что если правительство перестанет выплачивать часть зарплаты их сотрудникам, то им придётся начать увольнения.
На пражском Карловом мосту установлен огромный стол длиной в 500 метров, сообщает SRF. За ним нет ни одного туриста, только местные жители, празднующие окончание карантина. Как отмечает издание, чехи используют редкую возможность посетить места, в которых обычно не протолкнуться. «Прага в эти дни стала намного красивее и романтичнее», — приводит SRF слова одной из местных жительниц.
Глава чешской туристической отрасли Томаш Роза надеется на то, что пандемия приведёт к улучшению качества туризма в Праге, пишет SRF. «Мы должны использовать это время для того, чтобы избавиться от уличных торговцев, старых советских забегаловок и плохой китайской еды», — приводит издание слова Розы.
Как отмечает издание, есть и такие жители Праги, которые ждут возвращения туристов, поскольку те также являются неотъемлемой частью чешской столицы.
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