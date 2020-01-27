Der Spiegel: пекинская «утка» о миллиардных инвестициях обходится Чехии всё дороже

Китай обещал Чехии миллиардные инвестиции и собирался сделать страну центром своей экономики в Европе, однако эти обещания оказались ложью, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Отношения между двумя государствами становятся всё более напряжёнными, а сотрудничество в разных сферах прекращается — вместо него Пекин предпочитает вмешиваться в чешскую политику и демократию.

Чехия должна была стать центром китайской экономики в Европе, но так до сих пор и не дождалась обещанных инвестиций из Поднебесной — Китай предпочитает вмешиваться в политику, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

«Пекинская утка может обойтись дорого», — написал один чешский публицист, предостерегая страну от последствий китайской инвестиционной политики в Европе. Сегодня многие его соотечественники всё отчётливее видят, насколько велик счёт в действительности.

Ещё в 2016 году Китай обещал Чехии сделать её «вратами китайских предприятий в Европейском союзе», в страну должны были потечь миллиарды. Однако инвестиции оказались незначительными — зато политического влияния, шпионажа и почти неприкрытых угроз санкциями со стороны Китая Чехии хватило с лихвой, подчёркивает автор статьи.

«Все китайские уверения о крупных инвестициях оказались ложью, — отметил политолог чешского Центра европейских ценностей для политики безопасности Якуб Янда. — Вместо этого мы наблюдаем всё больше скандалов вокруг китайского вмешательства в чешскую демократию».

Как подчёркивает Der Spiegel, последствия выходят далеко за пределы Чехии и могут негативно сказаться, к примеру, на соглашении об экономическом сотрудничестве 16+1, которое после вступления в него Греции превратилось в 17+1. У некоторых из этих стран, например, у Польши и Литвы, уже есть неприятный опыт сотрудничества с Китаем — однако Чехия может служить самым вопиющим примером, настаивает немецкий журнал.

В качестве аргумента автор статьи называет продолжающуюся на протяжении месяцев «авантюру» вокруг пражского партнёрства городов, которое Пекин отклонил, по-видимому, из-за дружественной позиции Праги в отношении Тайваня и Тибета. После этого мэр чешской столицы решил не заключать договор с Пекином и договорился о партнёрстве со столицей Тайваня.

С тех пор Китай оборвал отношения с Прагой и вводит в отношении неё различные санкции, отмечает издание. Оркестры и музыкальные ансамбли, в названии которых присутствует упоминание Праги, больше не могут выступать в Китае. После подписания договора с Тайбэем Шанхай разорвал всякое сотрудничество с Прагой. Чешско-китайские экономические форумы в стране простаивают. В будущем мало китайских туристов сможет выехать в Прагу, а чехи в Китае будут не на хорошем счету.

Как сообщается в статье, Чехия медленно раскалывается по китайскому вопросу. Президент Милош Земан на протяжении ряда лет «почти раболепно» лоббирует более тесное чешско-китайское сотрудничество. У многих сторонников Земана есть свои экономические интересы в Китае. В 2015 году Земан назначил своим специальным советником главу китайского энергетического концерна, который с марта 2018 года находится под стражей в Китае по обвинению в коррупции.

После визита в Пекин в марте 2016 года и встречи с главой КНР Си Цзиньпином Милош Земан заявил, что до 2020 года Чехия должна получить инвестиции от Китая в размере €9 млрд. Сейчас он сам винит Китай в невыполнении своих обещаний, а также в отказе принимать его на саммите 17+1, запланированном на март. В начале 2019 года основной капитал китайских компаний в Чехии составлял порядка €223 млн, причём отмечается тенденция к спаду в объёме капиталовложений.

В то же время Китай всё чаще становится скандальной темой чешской политики, и это касается не только Праги. Дискуссии вызывают предостережения по поводу кибернетической и информационной безопасности в связи с использованием программного обеспечения китайского концерна Huawei. Прошедшей осенью чешская разведка сообщала о значительно увеличившейся активности китайских хакерских атак и шпионажа, а также попыток влияния в академических кругах. Кроме того, выяснилось, что действия чешско-китайского центра Пражского университета спонсировались на деньги Китая и чешского олигарха с целью пресечения исследований, критически оценивающих связи с Китаем. В результате центр был закрыт.

По мнению чешского политолога Якуба Янды, не исключено, что благодаря возмущению общественности инфраструктура китайского влияния в Чехии скоро будет частично уничтожена. В соглашении 17+1 тоже могут произойти изменения. «В то время как некоторые государства, как Венгрия или Сербия, продолжают действовать, как китайские марионетки, страны Балтии и Польша станут оценивать Китай более критически. В любом случае, правительству Чехии будет всё сложнее оправдывать сохранение формата 17+1», — заключает немецкий журнал, цитируя слова чешского политолога.