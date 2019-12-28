Prague Morning: Земан задумался, стоит ли ехать на Парад Победы в Москву

Президент Чехии Милош Земан раскритиковал Москву за её негативную реакцию на закон о признании ввода советских войск в Чехословакию памятным днём, пишет Prague Morning. Он отметил, что после того как российский МИД выразил разочарование этим законом, он задумался, стоит ли ему ехать в Москву на 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Президент Чехии Милош Земан раскритиковал «высокомерие» Москвы в связи с её протестом против решения Праги сделать днём памяти годовщину ввода советских войск в Чехословакию в 1968 году, сообщает Prague Morning.

Парламент Чехии принял в этом месяце закон о признании 21 августа «днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации армиями Варшавского договора». Земан подписал закон 13 декабря, отмечает издание.

Земан добавил, что может отменить визит в Москву на 75-ю годовщину Победы в Великой отечественной войне.

«Недавно я принял приглашение президента Путина на празднования 75-й годовщины Победы, но теперь я задумался, ехать ли туда. Скорее всего, я поеду и скажу россиянам: а что если бы вы перевернули страницу и перестали отмечать эту годовщину?» — заявил Земан.

Ранее российский МИД заявил о том, что «разочарован» принятым в Чехии законом и отметил, что этот закон демонстрирует «стремление Праги возвращаться к событиям полувековой давности» с целью включить их в современный контекст.

По мнению Москвы, эта ситуация не способствует улучшению российско-чешских отношений и вряд ли будет способствовать успешному ходу двустороннего сотрудничества.