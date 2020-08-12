Hürriyet Daily News Оригинал

Hürriyet: россияне спешат воспользоваться рейсами на турецкие курорты

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Только за первые двое суток с момента возобновления авиасообщения между Россией и курортными городами Турции в Анталью прибыло уже около 40 тыс. российских отдыхающих, сообщает Hürriyet Daily News. Турецкие власти заверяют, что риск заражения в этом регионе является минимальным. И надеются, что турпоток с каждым днём будет возрастать — учитывая, что в прошлом году общее число российских туристов здесь превысило 5,6 млн.
Hürriyet: россияне спешат воспользоваться рейсами на турецкие курорты
Reuters

Практически сразу после возобновления полётов в курортные города Турции из России хлынул поток туристов, пишет Hürriyet Daily News. Авиасообщение между странами, прерванное ранее из-за пандемии, было восстановлено с соблюдением строгих санитарных мер, направленных на борьбу с коронавирусом, поясняется в статье.

В результате только за первые двое суток с момента возобновления рейсов из России на турецкий курорт Анталья прибыли почти 40 тыс. российских туристов. Об этом рассказал на пресс-конференции губернатор провинции Анталья Эрсин Языджы, сообщает Hürriyet Daily News. Он также выразил надежду на то, что вслед за россиянами вскоре снова начнут приезжать и немецкие отдыхающие, что поможет Турции оживить свой туристический сектор.

Кроме того, Языджы заверил, что в этом регионе принимаются все необходимые меры, чтобы обезопасить людей от коронавируса, поэтому риск заражения в Анталье является минимальным. Это подтверждает и общая статистика, подчеркнул он, приглашая всех посетить турецкую «столицу туризма».

Этот популярный средиземноморский курорт одним из первых приступил к реализации программы по внедрению новых санитарных требований и выдаче специальных сертификатов отелям, которые гарантируют «безопасный» отдых в Турции, отмечает Hürriyet Daily News.

По словам губернатора, в Анталье имеется необходимый запас тестов для срочной диагностики COVID-19, а в каждом отеле выделены специальные помещения для карантина на случай необходимости. Если же кому-то из туристов понадобится более серьёзная медицинская помощь, они будут отправлены на платное лечение в местные больницы, говорится в статье. 

Анталья традиционно является одним из излюбленных мест отдыха для россиян, отмечается в статье. В прошлом году число российских туристов здесь составило около 5,6 млн человек, в то время как общее количество иностранных гостей достигало 15 млн.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Hürriyet Daily News Турция Европа
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