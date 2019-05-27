War Is Boring: «made in China» — форма для солдат США оказалась подделкой

Американские военные заплатили более $20 млн за контрафактную форму и снаряжение китайского производства, и теперь её поставщику грозит до 15 лет тюрьмы, пишет War Is Boring. Как отмечает портал, контрафактная форма отличалась от обычной отсутствием технологий, позволяющих солдатам оставаться невидимыми в инфракрасном спектре.

Американских военных обманули более чем на $20 млн, которые те заплатили за контрафактную форму и оборудование китайского производства, предоставленные им одним оптовиком, которому теперь грозит судебное преследование, пишет War Is Boring.

Согласно документу, опубликованному Минюстом США, Рамин Коханбаш отправил образцы реальной армейской униформы и снаряжения китайским производителям, чтобы те смогли её скопировать, после чего он продал контрафакт американским военным.

После этого, как и планировалось изначально, подделки отправлялись американским военным. Учитывая низкое качество товара, тем это влетело в копеечку.

Подобная деятельность противоречит поправке Берри и Закону о торговых соглашениях, согласно которым подобного рода товары должны производиться либо в США, либо в ряде союзных стран, к числу которых Китай, разумеется, не принадлежит.

«Среди прочих товаров, которые Коханбаш и его подельники договорились подделать, были военные парки, используемые личным составом ВВС США в Афганистане, — говорится в документе. — При изготовлении этих парок использовалась ткань, известная как Multicam®, при создании которой используется специализированная технология незаметности в инфракрасном диапазоне, призванная осложнить обнаружение носителя с помощью такого оборудования, как прибор ночного видения. Как стало известно, две сотни контрафактных парок Multicam® , которые не обладали критически важной технологией незаметности в инфракрасном спектре, были проданы базовому центру снабжения ВВС США».

Коханбаш должен предстать перед судом в июне и ответить на обвинения в сговоре с целью мошенничества и незаконных поставок контрафактных товаров. Если его признают виновным по обоим пунктам, ему грозит до 15 лет лишения свободы.