Das Erste: в штате Вашингтон разрешили отправлять тела на компост вместо погребения

В штате Вашингтон разрешили новую форму обращения с останками усопших, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste. Теперь помимо классического погребения или сожжения в крематории человеческие тела можно будет отправить на компостирование. Процедура обойдётся примерно в $5 тыс., что дешевле стандартных обрядов — и полезнее для окружающей среды.

В сенате Вашингтона разрешили новую форму похорон, которые должны стать дешевле и полезнее для окружающей среды, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste. Теперь жители штата после смерти могут быть переработаны в компост.

До сих пор у родственников было два варианта, как обойтись с останками почивших членов семьи: похороны в гробу или печи крематория. Однако с 1 мая 2020 года сенат штата Вашингтон разрешил третий вариант — натуральное компостирование, сообщает немецкий телеканал.

Губернатор подписал закон, который позволяет в будущем превращать тела в компост. Таким образом, Вашингтон стал первым штатом США, легализовавшим такую возможность. Эта идея появилась у основательницы компании Recompose Катрины Спейд в разговоре с приятелем. «Друг позвонил мне и рассказал о процессе, который фермеры используют десятилетиями, чтобы компостировать животных. И тогда меня осенило», — рассказывает предпринимательница.

По специальности Спейд дизайнер, однако она давно занимается темой смерти и того, каким образом окончание жизненного пути можно оформить с меньшим вредом для окружающей среды. Она предположила, что тела усопших можно подвергать компостированию, собрала учёных и с их помощью провела в Университете Вашингтона соответствующее исследование.

Группа смертельно больных добровольцев заявила о готовности после смерти предоставить свои тела для экспериментального компостирования. Для некоторых это была попытка вернуться к естественному круговороту жизни и смерти в природе и отдать немного питательных веществ, сохранившихся в теле, земле, которая на протяжении всей их жизни кормила и поддерживала их, объяснила Катрина Спейд.

Как отмечается в статье, процесс выглядит относительно просто: усопший или несколько усопших укладываются на смесь опилок, люцерны и соломы, а также накрываются этой смесью сверху. При поступлении кислорода при компостировании достигаются температуры в 50—70 °С. В течение четырёх недель человеческие останки разлагаются микробами. Процесс стоит примерно $5 тыс., а это меньше, чем классическое погребение или предание огню.

По мнению губернатора Вашингтона Джея Инсли, такой способ не только полезнее для окружающей среды и менее затратен с финансовой точки зрения: «У людей теперь есть больше возможностей выбора в конце жизни». В случае решения о компостировании, в результате остаются примерно две тележки земли, которые родственники могут забрать и, к примеру, использовать в саду возле дома, сообщает немецкий телеканал Das Erste.