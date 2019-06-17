N-TV: парламентскую делегацию бундестага в Россию впервые возглавил депутат АдГ

Группа депутатов бундестага попытается наладить отношения и укрепить связи с Россией в ходе визита, который должен завершиться в пятницу. Делегацию впервые возглавляет политик АдГ Робби Шлунд, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. Как и некоторые его коллеги из других партий, он выступает за отмену антироссийских санкций ЕС, вредящих в том числе немецкой экономике. Это первый парламентский визит в Москву при участии всех основных партий с проведения выборов в бундестаг.

Украинский конфликт и введённые из-за него санкции значительно осложняют отношения между Германией и Россией. Группа немецких парламентариев отправилась в Москву в надежде добиться сближения в отношениях, рассказывает телеканал N-TV. Делегацию возглавляет политик из «Альтернативы для Германии» — к неудовольствию Грегора Гизи из Левой партии.

Впервые за несколько лет германо-российская группа парламентариев под председательством депутата АдГ Робби Шлунда снова попытается наладить контакт с Россией. В делегацию также входят представитель зелёных Германии Юрген Триттин и Грегор Гизи от левых. До пятницы депутаты планируют встретиться с российскими коллегами в Москве, а также посетить промышленный регион Калугу. При этом речь должна зайти и о «спорных санкциях ЕС в отношении России из-за украинского конфликта», отмечает N-TV. АдГ выступает против санкций.

Шлунд, которому недавно не удалось отстоять в бундестаге необходимость открыть штаб-квартиру в России за счёт государства, стал первым представителем АдГ, возглавившим делегацию. По его словам, цель поездки заключается в укреплении доверия и диалоге на равных с российскими политиками. В четверг Шлунд хочет провести пресс-конференцию — «к недоумению некоторых членов делегации, в центральном офисе государственного медиа-концерна Russia Today в Москве». По данным источников, связанных с делегацией, достичь единства по поводу нейтрального места не удалось.

Несмотря на то что отношения продолжают оставаться напряжёнными, после недавнего визита премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера депутаты бундестага из разных партий хотят попробовать укрепить связи с Россией, сообщается на сайте немецкого телеканала. По словам Юргена Триттина, с российской стороны присутствует интерес к диалогу и более интенсивному сотрудничеству. Прежде ситуация выглядела иначе: «Вследствие ужесточившихся санкций Россия была не заинтересована в диалоге. Мы должны были, по сути, подтолкнуть её к этому».

Также представитель зелёных выразил надежду на отмену санкций ЕС в отношении России в будущем. Новый президент Украины Владимир Зеленский использует не особенно воинственную риторику, считает Триттин. В этот вторник Зеленский посетит Берлин, однако наличие прогресса зависит, в первую очередь, от Москвы и от реализации минского мирного плана для охваченных войной областей на востоке Украины, уверен политик. «Я думаю, в итоге всё придёт к тому, что пошаговое выполнение Минских соглашений будет сопровождаться пошаговой отменой санкций», — заявил Триттин.

Сходную цель назвал и политик Левой партии Грегор Гизи, объяснивший свою позицию так: «Во-первых, поскольку санкции ЕС ведут к тому, что Россия постоянно поддерживает враждебные ЕС силы, что, на мой взгляд, нехорошо. А во-вторых, потому что, к примеру, и восточно-немецкая экономика довольно сильно от этого страдает». Помимо необходимости укрепления и расширения диалога с Москвой, в ходе этой поездки Гизи надеется добиться того, чтобы «российская сторона тоже научилась переносить критику». В свою очередь Германия не должна постоянно следовать только за США, отметил немецкий депутат.

По поводу состава делегации Гизи заметил: «Я надеюсь, это первый и последний раз в моей жизни, когда я выступаю заместителем человека из АдГ». Это первая поездка полноценной парламентской группы с проведения выборов в бундестаг. В делегацию вошли Дорис Барнетт из СДПГ, Михаэль Георг Линк из Свободной демократической партии, а также Майкл фон Аберкрон и Сильвия Пантель из ХДС/ХСС, сообщает N-TV.