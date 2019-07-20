Гендерное равенство, брексит и сдерживание России: NBC рассказал о главных вызовах для новой главы Еврокомиссии

Возглавив Еврокомиссию, соратница Ангелы Меркель Урсула фон дер Ляйен намерена опираться на военную мощь НАТО, тем временем борясь за социальную справедливость и гендерное равенство в Европе, пишет NBC News. Как отмечает автор статьи, фон дер Ляйен предстоит столкнуться с многочисленными трудностями, и даже опыт работы на посту министра обороны Германии может оказаться сомнительным плюсом.

Новый «главный политик Европы», немка Урсула фон дер Ляйен, столкнётся с многочисленными вызовами, от брексита и отношений с Россией до гендерного равенства и изменения климата, пишет NBC News.



Американский новостной сайт отмечает, что Урсула фон дер Ляйен — первая женщина на посту председателя Еврокомиссии. Соратница канцлера Германии Ангелы Меркель и предпочтительный кандидат в глазах президента Франции Эммануэля Макрона, она набрала лишь на девять голосов больше необходимого минимума. Как сообщает NBC News, кандидатура фон дер Ляйен стала компромиссной после упорных переговоров европейских лидеров.



«Избрание для неё лишь первое в ряду многочисленных препятствий», — говорится в статье.



В своём вступительном слове во вторник фон дер Ляйен подчеркнула «торжество по поводу того, что должность наконец займёт женщина», пишет NBC News. «Мы представляем половину нашего населения. Мы хотим получить свою долю», — заявила немка. Она пообещала «привнести в комиссию большее гендерное равенство, выбирая на роль комиссаров равное число мужчин и женщин», говорится в статье. Если европейское государство не сможет представить достаточно кандидатов-женщин, «я без колебаний потребую новых имён», — приводит NBC News слова фон дер Ляйен. Как отмечает сайт, из 183 человек, когда-либо занимавших посты еврокомиссаров, менее 20% были женщинами.



Главной темой повестки дня Еврокомиссии в ближайшие месяцы станет выход Великобритании из ЕС, отмечает NBC News. Сайт напоминает, что Лондон и Брюссель должны были договориться об условиях к 29 марта, затем крайний срок был отодвинут на 31 октября, однако на фоне «хаоса» в британском парламенте переговоры так и не сдвинулись с «мёртвой точки». Фон дер Ляйен выражает готовность к дальнейшему переносу брексита.



Ранее она заявляла, что выход Соединённого Королевства из ЕС без соглашения был бы «худшим из возможных стартов» для дальнейших отношений, а во вторник она подтвердила позицию ЕС о том, что достигнутая при Терезе Мэй сделка между Лондоном и Брюсселем не будет пересматриваться, как бы громко к этому ни призывали в Великобритании, пишет NBC News.



Другими направлениями работы председателя Еврокомиссии будут экономические реформы (с целью достижения «социальной справедливости») и борьба с изменением климата (снижение выбросов углекислого газа на 50% к 2030 году с помощью налоговой и инвестиционной политики), говорится в статье.



Кроме того, приоритетом для фон дер Ляйен является «укрепление европейских систем обороны и безопасности». «Однако её критики, — пишет американский сайт, — могут усомниться в том, что её опыт работы на посту министра обороны Германии даст ей преимущество в этом вопросе. Её пребывание в должности было омрачено скандалами вокруг присуждения контрактов, правого экстремизма в вооружённых силах страны и пробелов в боеготовности войск».



Как сообщает NBC News, фон дер Ляйен высказывалась в пользу ключевой роли НАТО — «важнейшего альянса, защищающего блок от российской агрессии». При этом её план предусматривает «более европейскую» оборонную стратегию. «Она известна как сторонница создания армии ЕС», — отмечает автор статьи.



«При фон дер Ляйен ЕС усилит роль балканских* стран-участниц — географически наиболее близких к России — и рассмотрит вопрос о присоединении Северной Македонии и Албании, в чём обе страны выражали заинтересованность», — пишет NBC News.



* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).