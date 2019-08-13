«Наши дети говорят на русском, турецком и немецком»: украинка нашла своё счастье в Анталье

Издание Anadolu рассказывает историю украинки, которая однажды приехала в Турцию с танцевальным коллективом, а позже нашла там свою любовь. Алеся Савченко уже 9 лет живёт с супругом, воспитывает двоих детей и говорит, что ей очень повезло жить в стране, которая стала для неё новой родиной.

Украинка Алеся Савченко приехала в Анталью в 2004 году для выступления со своим танцевальным коллективом в одном из местных отелей. Как пишет Anadolu, Савченко, которая была очарована Турцией и один сезон проработала там, в 2007 году снова приехала в город и участвовала в шоу для туристов.

После одного из таких выступлений Алеся познакомилась с Суатом Денизом, который приехал отдохнуть в Анталью из Мерсина и был в числе зрителей. Какое-то время они пытались общаться по телефону, прибегая к помощи словаря, при встрече порой объяснялись знаками. Но уже в 2010 году пара сыграла свадьбу. В церемонии были элементы турецкой и русской традиций. Сейчас у Алеси и Суата двое сыновей — шестилетний Тимучин и трёхлетний Синан, и они считают дни до того момента, когда родится третий ребёнок.

Как отмечает издание, Алеся старается готовить блюда, которые нравятся её мужу, при этом в число её любимых блюд входят донер и кебаб. Алеся также дружит с соседями и родственниками мужа, восхищается милосердием турок.

Позже в Анталье при поддержке своего супруга она сама открыла танцевальную студию. Савченко обучает танцевальному искусству турецких, русских, японских детей, общаясь с ними на двух языках. Её воспитанники завоёвывают призовые места на многих конкурсах. Савченко счастлива от того, что реализовала свою мечту и вносит вклад в доходы своей семьи.

В интервью корреспонденту издания Савченко рассказала, что для решения языковой проблемы она читала много книг на русском и турецком языках.

«Я была очень счастлива, когда впервые приехала в Турцию. Здесь Средиземное море. «О, Боже», — сказала я. Турция — действительно очень красивая страна, нам повезло жить здесь. Турция стала моей родиной. Родители тоже переехали в Анталью. У нас с мужем были разные языки, культуры, но мы преодолели все барьеры благодаря любви и уважению. Наши дети говорят на русском, немецком и турецком языках. Мы с мужем вместе готовим. Я очень люблю делать плов», — рассказала журналистам Савченко.

А её 42-летний супруг Суат Дениз, работающий в сфере оздоровительного туризма, рассказал, что, впервые увидев свою будущую жену на сцене, он был сразу покорён и удивился, когда узнал, что она иностранка. Дениз говорит, что у них счастливая семья, и подчёркивает: «На самом деле ни язык, ни религия, ни раса не имеют никакого значения. Гораздо важнее взаимная любовь, уважение и понимание».