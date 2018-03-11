ZIK: Ярош пообещал вернуть Крым и подумать о Кубани и Воронеже

Для того чтобы одержать победу в войне на Украине, Киеву нужно освободить Донбасс и вернуть Крым, заявил в интервью ZIK бывший лидер экстремистской организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош. «А потом мы подумаем, настанут другие времена, там молодёжь — у нас Кубань, Донщина, Воронежская область», — сказал он, вспомнив при этом, как один известный российский политик заштриховывал территорию Крыма со словами: «Вот теперь это русская земля».

Какой вы видите свою дальнейшую политическую роль?



ДМИТРИЙ ЯРОШ, бывший лидер «Правого сектора»*: Нужно одержать верх в войне, а потом уже думать о политике. Я так это понимаю. Но я ничего не исключаю — в жизни может случиться всё что угодно.

Вы верите в победу в войне в обозримой исторической перспективе?

ДМИТРИЙ ЯРОШ: Да, безусловно. Иначе я бы этим не занимался. Победа будет.

А что для вас победа в войне?

ДМИТРИЙ ЯРОШ: В данной конкретной ситуации, если мы говорим о Донбассе, это, конечно же, освобождение территории и её зачистка от всякого деструктивного антигосударственного элемента — в первую очередь, тех, кто с оружием в руках воюет против нас, так? Бандитское подполье всё равно будет сохраняться, но на это нужно время, даже после освобождения территории. Я считаю, что это можно сделать — с миротворцами или без них, — это можно сделать. Главное — правильно разработать алгоритм.

Безусловно, это возвращение Крыма. Без этого никакой победы не может быть. То есть мы, по меньшей мере, должны вернуться в границы той страны, в которой жили до недавнего времени — до 2014 года, — вернуть наши территории. А потом мы подумаем. Настанут другие времена, там молодёжь — у нас Кубань, Донщина (территория Ростовской области. — ИноТВ), Воронежская область, южная...

Насколько я понимаю, вы сейчас делаете пас Сергею Лаврову, Владимиру Путину...

ДМИТРИЙ ЯРОШ: Ну, нельзя же так. Вот недавно по телевидению транслировали какую-то передачу. Я не часто их смотрю, но попал на момент, когда один известный российский политик заштриховывал территорию Крыма, говоря: «Вот теперь это русская земля». Такую штриховку мы тоже можем нанести и показать, где украинская земля. У Украины есть потенциал. Всему своё время.

Дата выхода в эфир 09 марта 2018 года.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).