24 канал: на Украине создадут новую ракету-носитель

На Украине заявили о начале разработки новой ракеты-носителя «Маяк-3.9S». Как пишет «Телеканал новин 24», генеральный директор конструкторского бюро «Южное» Александр Дегтярёв пообещал, что новая ракета-носитель будет существенно превосходить ракету «Зенит» по техническим характеристикам, а в её производстве будут использоваться комплектующие украинского производства.
Генеральный директор украинского конструкторского бюро «Южное» Александр Дегтярёв заявил о создании космической ракеты-носителя «Маяк-3.9S», которая заменит ракету «Зенит». Как пишет «Телеканал новин 24», новая ракета-носитель будет существенно превосходить ракету «Зенит» по техническим характеристикам.
Дегтярёв отметил, что при производстве ракеты «Зенит» использовалось 70% комплектующих российского производства, среди которых и двигатель первой ступени РД-171М, и система управления. Глава КБ «Южное» заявил, что на смену этим комплектующим будет запущен процесс создания аналогичной продукции украинского производства.
Как напоминает канал, ракеты-носители семейства «Маяк» предназначены для вывода космических аппаратов на низкие и средние околоземные орбиты, включая солнечно-синхронные. В ракете используется экологически чистая топливная пара «жидкий кислород — керосин». Семейство ракет-носителей «Маяк» создают на базе ракет типа «Зенит» и «Циклон».
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