FAZ: в Италии экстремисты пытались продать ракету класса «воздух — воздух» через WhatsApp

В ходе облавы на предполагаемых сторонников неонацизма итальянская полиция конфисковала целый арсенал оружия, сообщает Frankfurter Allgemeine. В частности, полицейские обнаружили трёхметровую ракету класса «воздух — воздух», которую, по словам сотрудников правоохранительных органов, подозреваемые пытались продать через WhatsApp, отмечается в сюжете на сайте немецкого издания.

В ходе облавы на предполагаемых сторонников неонацизма итальянская полиция конфисковала целый арсенал оружия, в том числе 26 единиц огнестрельного оружия, глушители, оптические прицелы, штыки и патроны.

В поле зрения властей эти граждане Италии попали после того, как они приняли участие в боях на востоке Украины на стороне пророссийских сепаратистов.

Три человека были задержаны: в частности, сотрудник таможни и бывший депутат парламента от одной правоэкстремистской партии.

Полиция провела обыски на объектах недвижимости по всей Северной Италии, в ходе которых, помимо прочего, была обнаружена ракета класса «воздух — воздух». Предположительно, раньше она находилась на вооружении армии Катара. Осмотр показал, что, несмотря на отсутствие взрывного заряда, она пригодна для эксплуатации.

Как заявили в полиции, подозреваемые пытались продать ракету через мобильное приложение WhatsApp.

Дата публикации 16 июля 2019 года.