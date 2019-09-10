CNN: история о кремлёвском «кроте» стала «конфузом» для Москвы

Сообщения американских СМИ о том, что у ЦРУ имелся информатор внутри российского правительства, которого вывезли из страны в 2017 году, поставили Кремль в неловкое положение, и именно поэтому там реагируют на эту историю столь сдержанно, считает корреспондент CNN Мэтью Чанс. Между тем, как подчёркивает журналист, российское руководство на деле относится к делу со всей серьёзностью, поскольку очень не любит «кротов» и предателей.

Наши сообщения опровергли как в ЦРУ, так и в Белом доме — а теперь о них высказалась Москва. С подробностями — наш корреспондент Мэтью Чанс.

Мэтью, по мере того, мы выясняем новые подробности об этом работавшем на США шпионе, который, по некоторым данным, имел доступ к президенту Путину, а также возможность снимать важнейшие правительственные документы — и, если это всё правда, похоже, что Россия оконфузилась. Как реагируют на ситуацию там?

МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Думаю, что вы правы — я считаю, что это и есть самый настоящий конфуз. Для разведывательного сообщества в США внедрение «крота» прямо в коридоры власти, прямо в Кремль, как об этом рассказал наш журналист Джим Шуто, было громадным успехом — и столь же громадным конфузом стало для Кремля то, что его публично поставили перед фактом о том, что внутри российских властей был человек, передававший США крайне важную и во многих случаях совершенно секретную информацию.

Думаю, что как раз в связи с этим реакция России была настолько тихой. Пресс-секретарь президента России ходе конференц-звонка сегодня назвал сообщения об агенте «криминальным чтивом», нарочито сенсационным, выдуманным и ничем особенно не подкреплённым материалом. Между тем, больше никаких комментариев Кремль и не сделал.

Я же считаю, что российская сторона воспринимает этот вопрос со всей серьёзностью — Москве очень не нравится, что в российских властях был человек, который проворачивал подобное. Как известно, у Москвы имеется репутация беспощадности к предателям, и чтобы увидеть, что бывает с россиянами, предавшими родину, далеко за примерами ходить не надо: в прошлом году в Великобритании был вместе с дочерью отравлен веществом «Новичок» Сергей Скрипаль, а в 2006 году был отравлен радиоактивным полонием-210 Александр Литвиненко — тоже бывший российский агент. Оба случая произошли в Великобритании.

Таким образом, сейчас, когда информация о «кроте» так распространилась, у кого-то наверняка появляются определённые опасения по поводу безопасности этого человека, кем бы он ни был.

Это точно, история действительно удивительная. С нами был Мэтью Чанс. Спасибо вам, что следите за ситуацией в Москве.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 10 сентября 2019 года.