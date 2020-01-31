CNN: «это не побудка, а призыв к оружию» — в ЕС обсудили борьбу с «российской дезинформацией»

Европейские чиновники признали, что во время выборов в Евросоюзе не заметили каких-либо признаков вмешательства России в голосование. Однако на первом саммите Оперативной рабочей группы Европейского союза, в задачи которой входит «борьба против российской дезинформации», вице-президент Еврокомиссии Вера Йоурова всё же подчеркнула, что проблема существует и с ней необходимо бороться, пишет CNN в статье на своём сайте.

В Брюсселе прошёл первый саммит Оперативной рабочей группы Европейского союза, которую создавали для борьбы против российской дезинформации, пишет CNN в статье на своём сайте. Международные эксперты обсудили изменения в природе дезинформации внутри ЕС и попытались предсказать будущие угрозы и уязвимости, а также спланировать решения для этих проблем.



«Мы ищем не один волшебный инструмент, который разрешит проблему», — заявила вице-президент Европейской комиссии Вера Йоурова. По её словам, ЕС ищет межсекторные стратегии, которые помогут побороть дезинформацию, в частности, со стороны России и Китая. «Это не побудка, это призыв к оружию».



В качестве примера вопросов, которые сопровождаются дезинформацией, она приводит миграцию, коронавирус, изменение климата. Чтобы бороться с этим, Евросоюз создал, в том числе, новую Систему быстрого оповещения, которая призвана оповещать правительства европейских стран о попытках России вмешаться в их дела. Но её сейчас подвергают критике за медлительность и недостаточную координацию между странами. Отдельная проблема для ЕС — дезинформация, которая поступает изнутри европейских стран.



В Еврокомиссии предложили выделить €2,5 млн для обсерватории по цифровым СМИ, которая объединит людей, проверяющих информацию, и исследователей, и ещё €60 млн за шесть лет на поддержку «качественной» журналистики, но эксперты на саммите сказали, что этого недостаточно. По их словам, чтобы регулировать сферу, в которой зарабатывают сотни миллиардов, нужны тоже миллиарды.



По словам автора статьи, Европа занялась борьбой против информационной войны после 2014 года. С тех пор Россию обвиняли во вмешательстве в американские выборы, в голосование по брекситу, в выборы во Франции и Германии. В двух последних странах после этого приняли законы о борьбе с неправильной информацией, которые правозащитники критикуют.



На Украине и вовсе предлагают уголовное преследование за распространение дезинформации. Причём представитель украинской прессы, которая присутствовала на этой конференции, ратовала за подобные меры, настаивая, что если заниматься только развитием демократии, как якобы делают на Украине, то это не поможет в защите информационной экосистемы страны.



Как отмечает автор статьи, Европа подаёт пример и для США, в том числе тем, что занимает по отношению к соцсетям более жёсткую позицию. В результате Facebook, Twitter и Google перед европейскими выборами в прошлом году приняли меры по увеличению прозрачности на своих платформах, работая с экспертами, которые проверяли информацию на достоверность, и закрывая фейковые аккаунты.



При этом европейские чиновники заявили, что не заметили каких-либо признаков вмешательства России в голосование. И Еврокомиссия тогда сделала вывод, что предпринятые меры, равно как и повышение сознательности в обществе, помогли предотвратить атаки. Впрочем, борьба против дезинформации должна продолжаться, настаивают европейские чиновники, пишет CNN.