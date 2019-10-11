Guardian: Европарламент принял резолюцию по борьбе с «российской дезинформацией»

В Европейском парламенте приняли новую резолюцию по борьбе с «российской пропагандой», пишет The Guardian. Среди предложенных мер в ней содержится призыв увеличить поддержку структуре East StratCom и государственным СМИ, критика в адрес Facebook, а также предложение к европейским властям создать стратегию по противодействию российской дезинформации.

В Европейском парламенте приняли резолюцию, которая предусматривает усиление мер противодействия «крайне опасной» дезинформации со стороны России, пишет The Guardian.



Там, в том числе, есть призыв укрепить структуру East StratCom, которая занимается борьбой с пропагандой, а также дать большую поддержку официальным государственным СМИ. При этом издание напоминает, что работу East StratCom не раз критиковали за то, что в разряд сфабрикованных новостей она относила и сатирические и неординарные статьи.



Как отмечает автор статьи, Найджел Фарадж и его Партия брексита голосовали против этой резолюции. Но она прошла, благодаря крупнейшим фракциям в Европарламенте: Европейской народной партии, социалистам, либералам и зелёным.



Фараджа его же соотечественники раскритиковали за голосование против инициативы. Он же на это ответил, что «истории о вмешательстве России — это беспочвенная пропаганда и ужастики, которые используются, чтобы затушить дебаты».



В своей резолюции депутаты также раскритиковали Facebook за то, что он не следует требованиям Европарламента по предотвращению утечек. Кроме того, там говорится о том, что депутаты «глубоко озабочены очень опасной природой российской пропаганды», а также там есть призыв к европейским структурам создать стратегию по противодействию российской дезинформации.



Хотя эта резолюция и не обладает обязательным действием, новым лидерам Еврокомиссии и Европейского совета придётся обратить внимание на попытки других стран вмешаться в выборы и на кампании в социальных сетях, пишет The Guardian.