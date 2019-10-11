Guardian: Европарламент принял резолюцию по борьбе с «российской дезинформацией»

В Европейском парламенте приняли новую резолюцию по борьбе с «российской пропагандой», пишет The Guardian. Среди предложенных мер в ней содержится призыв увеличить поддержку структуре East StratCom и государственным СМИ, критика в адрес Facebook, а также предложение к европейским властям создать стратегию по противодействию российской дезинформации.
В Европейском парламенте приняли резолюцию, которая предусматривает усиление мер противодействия «крайне опасной» дезинформации со стороны России, пишет The Guardian.
Там, в том числе, есть призыв укрепить структуру East StratCom, которая занимается борьбой с пропагандой, а также дать большую поддержку официальным государственным СМИ. При этом издание напоминает, что работу East StratCom не раз критиковали за то, что в разряд сфабрикованных новостей она относила и сатирические и неординарные статьи.
Как отмечает автор статьи, Найджел Фарадж и его Партия брексита голосовали против этой резолюции. Но она прошла, благодаря крупнейшим фракциям в Европарламенте: Европейской народной партии, социалистам, либералам и зелёным.
Фараджа его же соотечественники раскритиковали за голосование против инициативы. Он же на это ответил, что «истории о вмешательстве России — это беспочвенная пропаганда и ужастики, которые используются, чтобы затушить дебаты».
В своей резолюции депутаты также раскритиковали Facebook за то, что он не следует требованиям Европарламента по предотвращению утечек. Кроме того, там говорится о том, что депутаты «глубоко озабочены очень опасной природой российской пропаганды», а также там есть призыв к европейским структурам создать стратегию по противодействию российской дезинформации.
Хотя эта резолюция и не обладает обязательным действием, новым лидерам Еврокомиссии и Европейского совета придётся обратить внимание на попытки других стран вмешаться в выборы и на кампании в социальных сетях, пишет The Guardian.
Сборная России по регби выразила готовность взять на сборы нападающего футбольной национальной команды Артёма Дзюбы после его игры в матче седьмого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года с Шотландией.
Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал предложение Минфина законодательно запретить навязывание банками дополнительных услуг при получении потребительского кредита или займа.
Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов прокомментировал RT сообщение о взрыве, который произошёл на иранском танкере в Красном море.
Украинский лидер Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за позиции националистических формирований, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ.
В сети опубликовали видео ДТП с участием действующего чемпиона мира в полусреднем весе по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) американца Эролла Спенса.
Президент Гильдии автошкол России Сергей Лобарев прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о том, что для получения водительских прав будет необходимо пройти тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), наличие которого свидетельствует о хроническом алкоголизме.
В 2018 году за медицинской помощью в связи со злоупотреблением алкоголем обратились более 2 млн человек по всей России, передаёт РБК со ссылкой на Минздрав. Лидером по числу новых случаев заболевания алкоголизмом стала Чукотка (29 на 10 тыс. жителей старше 18 лет).