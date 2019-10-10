Guardian: журнал Европейского парламента оказался «полон пророссийского контента»

Сайт новостного издания EP Today, позиционирующего себя как журнал для европарламентариев, оказался заполнен материалами, слово в слово скопированными с российского новостного ресурса RT.com, заявила оперативная рабочая группа ЕС по борьбе с дезинформацией. По мнению экспертов, EP Today — «лоббистская платформа», которая вводит читателей в заблуждение, пишет The Guardian.

EP Today использует статьи с финансируемого Кремлём сайта RT, утверждает оперативная рабочая группа ЕС по борьбе с дезинформацией.

Оперативная рабочая группа ЕС, отвечающая за борьбу с дезинформацией, обнаружила, что самопровозглашённый новостной журнал Европейского парламента половину своих статей копирует прямо с новостного сайта RT, финансируемого Кремлём.

По данным (рабочей группы. — ИноТВ), в то время как среди читателей EP Today фигурируют высокопоставленные европарламентарии, такие как еврокомиссар по вопросам цифровой экономики Мария Габриэль и представители европейских стран при ЕС, большую часть материалов в издании составляют статьи с российского ресурса.

В своём докладе группа пришла к заключению, что сайт (EP Today. — ИноТВ), который 145 тысяч пользователей Facebook отметили как «понравившийся» и который публикует по 25 материалов в день, представляет собой «лоббистскую платформу, позиционирующую себя как серьёзное новостное издание, целевой аудиторией которого являются люди, определяющие политику ЕС».

Кроме того, как удалось установить рабочей группе, интернет-журнал, на который в Twitter подписана политическая группа Европейских консерваторов и реформистов, куда входят европарламентарии-консерваторы, использовал в своём названии выражение Европейский парламент «без какого-либо на то правового основания», чтобы «вводить читателей в заблуждение».

Само интернет-издание утверждает, что у него есть сотрудники, работающие в Брюсселе, но, как узнала рабочая группа, у журнала есть лишь один электронный почтовый ящик и никто из редакторов ресурса не нашёлся в LinkedIn или Twitter. По имеющимся данным, четыре администратора страницы сайта на Facebook находятся в Индии.

«Начиная с 24 октября 2018 года 47 процентов статей являются абсолютными копиями материалов с RT.com», — постановила оперативная рабочая группа Европейской внешнеполитической службы по стратегическим коммуникациям (East StratCom) ЕС.

«Из 17 697 материалов, опубликованных в разделе «Новости» в период с 6 апреля по 23 августа, лишь 25 статей написаны «европарламентариями и другими влиятельными лицами»… всего 0,14 процента».

До 24 октября (2018 года. — ИноТВ) EP Today перепечатывал лишь материалы Voice of America*, международной службы радио- и телевещания американского правительства. Рабочая группа не приводит никаких объяснений такой перемены контента на сайте.

В июле британский регулятор в области медиа и телекоммуникаций Ofcom оштрафовал RT, ранее известный как Russia Today, на £200 тысяч за нарушение правил о непредвзятой подаче материала в семи случаях в течение шести недель после отравлений «Новичком» в Солсбери в 2018 году.

В ответ на критику ранее канал заявлял, что он не нарушает правил о непредвзятости, поскольку его зрители знают, что материал преподносится с российской точки зрения.

Автор: глава брюссельского бюро The Guardian Дэниел Боффи.

Дата публикации 09 октября 2019 года.

* «Голос Америки» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.