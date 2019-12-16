Глава МИД Латвии заявил о «российской дезинформации» в Каталонии — и обещал помочь

Российская дезинформация в Каталонии призвана не поддержать движение за независимость, а усугубить раскол в регионе, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. В интервью ABC политик настаивает, что в этом вопросе у его страны больше опыта, так как кампания по дезинформации в Латвии началась задолго до того, как её на себе ощутили в странах Запада.

В интервью испанскому изданию ABC министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, находящийся с официальным визитом в Мадриде, осудил российскую дезинформацию, заявив, что с ней страны Прибалтики столкнулись раньше, чем Запад.

Так, по словам Ринкевича, после получения Латвией независимости страна столкнулась с большим количеством дезинформации относительно внутренней ситуации с точки зрения интеграции в ЕС и НАТО.

«Со времени незаконной аннексии* Крыма Россией, схожие модели дезинформации мы увидели во многих европейских странах, США и Канаде. У нас значительно больше опыта, чем у некоторых из наших европейских друзей», — заявил министр.

При этом, по мнению Ринкевича, в большинстве случаев стратегия России заключается не в поддержке конкретного движения, а в создании нестабильности в регионе и усугублению существующего конфликта. В частности, в случае с Каталонией в социальных сетях появлялась дезинформация как в пользу независимости региона, так и против неё.

Политик оговаривается, что не возлагает вину напрямую на Россию, полагая, что это явление «более широкое». Вместе с тем, по его словам, множество подобных кампаний связаны именно с этой страной. Например, в случае с Конвенцией Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Так, в Восточной Европе, в том числе в Латвии, существует движение против её ратификации, чем активно пользуются в России.

«Дезинформация появляется в российских СМИ и переводится на множество языков», — утверждает Ринкевич, полагая, что иностранная пресса подхватывает её из-за нехватки средств на проверку данных.

По его словам, как и в других странах, где объектом дезинформации является всё население, в Латвии это не только неграждане.

При этом Ринкевич оправдывается, что эта часть жителей страны преимущественно российского происхождения вовсе не люди без гражданства, «как говорят наши российские друзья». Так, в интервью ABC министр напоминает, что с 2020 года все дети, родившиеся на территории страны, будут автоматически признаны гражданами Латвии.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).